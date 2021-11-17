竹市疫苗施打站升級室內場　林智堅籲民眾接種第二劑

▲林智堅市長前往新竹市稅務局疫苗站，了解民眾施打情形。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

第二劑COVID-19疫苗目前正施打中，新竹市長林智堅今表示，新竹市第一劑疫苗涵蓋率已經超過9成，目前第二劑涵蓋率則是4成5，為完善防疫網，他也請民眾踴躍接種第二劑。另外，因應冬季，新竹市府啟動秋冬專案，竹市6座疫苗施打站，有5座都從戶外空間轉為室內環境，並由竹市醫護團隊進駐協助，提供最佳施打環境。

林智堅市長今前往稅務局疫苗站，了解民眾施打第二劑情形。稅務局表示，稅務局疫苗站周邊有府後街停車場、稅務局地下停車場可供民眾自駕使用。

林智堅市長說，在大家努力之下，新竹市第一劑疫苗涵蓋率達到90.6%，全國第一名；第二劑也來到45%，比全國涵蓋率42.7%還高。他也呼籲，疫情目前趨緩，但仍不可掉以輕心，唯有完成二劑疫苗接種，才是保護自己、守護家人、朋友最好的方法。

林智堅市長說， 新竹市自5月29日率先開辦全台第一座大型疫苗站開站以來，至今已經服務173天。因應天氣轉變，九降風吹起，新竹市府也陸續將戶外疫苗站轉入室內，以稅務局疫苗站為例，服務時間為早上8時至中午11時、下午14時至17時，提供所有市民更優質的施打環境。

衛生局表示，目前竹市共計5座室內場館的疫苗施打站，包含稅務局施打站（新竹市中央路112號B2）、體育館施打站（新竹市公園路295號）、北區施打站（新竹市國華街69號5樓大禮堂）、南寮施打站（新竹市南寮街261號）、慈濟施打站（新竹市中華路五段208巷20號），因應第14輪疫苗施打（13日至24日）疫苗包含AZ、BNT及莫德納一二劑，疫苗施打站將分站供應不同疫苗。詳情請見新竹市防疫資訊專區。

另外，第14輪疫苗期間（13日至24日）衛生局協調4大醫院（新竹馬偕、新竹國泰、國軍新竹、南門醫院）及15家診所，提供免平台預約，可直接接種第一、二劑BNT或AZ疫苗。接種BNT第二劑須為18歲（含）以上符合接種間隔滿4週以上者；AZ疫苗則開放第二劑接種間隔滿「8」週以上（不受10週限制）民眾接種，相關院所接種資訊請上新竹市防疫資訊專區查詢，前往醫療院所接種前，請先電話洽詢預約。

今日在稅務局疫苗施打站，25歲張先生特別從桃園前來接種第二劑疫苗，他說，之前第一劑疫苗在診所接種，等了很久，第二劑在施打站動線很順、速度特別快，「不到5分鐘就接種完了」。

20歲陳小姐同樣接種第二劑，她表示，第一劑疫苗在施打站進行，印象特別好，所以第二劑也預約施打站。

▲林智堅市長前往新竹市稅務局疫苗站，了解民眾施打情形。（圖／新竹市政府提供）