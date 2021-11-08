歡馨五倍券　新竹巨城舉辦幸運草更生商品展售會

▲臺灣更生保護會10月於新竹舉辦更生市集，法務部蔡清祥部長及新竹市長林智堅熱情站台，呼籲社會大眾接納更生人。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

臺灣更生保護會於2021年10月20日於新竹Big City遠東巨城購物中心舉辦「歡馨五倍券~幸運草更生商品展售會」活動，呼籲社會各界以行動支持、關懷更生朋友。此次活動特別安排更生人現身說法，讓社會大眾瞭解更生朋友創業辛苦的一面，也展現更生保護、協助更生人自立的成果，讓企業團體及民眾認同，共同接納並幫助更多更生人。

法務部長蔡清祥致詞時表示，今天社會大眾都看見更生朋友們的改變，這些更生朋友們過去曾經犯過錯，但是他們已經改過自新，努力研發自己的商品，希望把品質最好的產品呈現給社會大眾。我們應該卸下異樣的眼光，多多支持他們，讓他們有機會能浴火重生，回到社會，並貢獻自己所長。

另外，臺灣高等檢察署檢察長兼任更生保護會董事長邢泰釗則表示，為協助創業貸款之更生商家，本次活動除了幫忙打響更生商品知名度外，也希望給予更生朋友們實質補助。民眾於2021年10月8日至12月15日止，持紙本五倍券購買更生商品，則提供加碼補助二成優惠振興券，每一創業貸款商家在活動期間，最高補助新臺幣1萬元，希望藉由活動，讓社會大眾看見更生人的努力。邢董事長特別呼籲各界，多給更生朋友機會，給他們一個友善的環境，我們的社會將會更加祥和。

另外，新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科也共同呼籲民眾，對於有心創業的更生人應該給予鼓勵，也請各位企業能提供工作機會給更生人，支持更生人商品，協助他們自立更生。

本次活動獲得遠東巨城購物中心李靜芳董事長全力支持，法務部保護司黃玉垣司長、新竹地檢署郭永發檢察長、桃園地檢署王俊力檢察長、新竹監獄吳永杉典獄長、新竹看守所詹益鵬所長、誠正中學陳宏義校長、更保新竹分會葉朝枝主任委員、犯保新竹分會呂柏鏞主委、新竹榮觀協進會張淑珠理事長及其他社團、企業也親臨會場，期勉大家給更生朋友們加油打氣，在他們復歸社會的路途上，助他們一臂之力。（本文轉載自臺灣更生保護會《甦活人生》11月電子報）

▼臺灣更生保護會於2021年10月20日在新竹遠東巨城購物中心舉辦「歡馨五倍券~幸運草更生商品展售會」活動，呼籲社會各界以行動支持、關懷更生朋友。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）