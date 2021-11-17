新竹市圖書館龍山分館12月啟用　林智堅：購書量翻倍

▲圖書館龍山分館在2樓打造出一整層親子閱讀專屬空間。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹市長林智堅今宣布，新竹市最大圖書館分館、打造專屬親子閱讀樓層、藏書近6萬冊的「龍山分館」，12月1日將正式啟用，近600坪空間透過線條簡潔、通透且流暢的木架層板，再以綠色妝點天花板打造一座美學閱讀森林。他也指出，竹市明（111）年購書經費與購書量都翻倍成長，經費從790萬提升至1500萬，購書量由2萬增為5萬本，包含視聽資料、電子書、電子資料庫等各項資源，打造閱讀城市。

「書籍是給孩子最貴重的禮物！」身為3個孩子的爸爸，林智堅市長表示，他最重視孩子的閱讀習慣養成，更致力將竹市打造成閱讀城市，上任以來積極增加竹市公共圖書館藏書，除明年購書經費與購書量翻倍成長；另陸續增設分館至7座，包含香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年分館、龍山分館，更於新竹市稅務局、新竹市文化局演藝廳及新竹市東區柴橋社區活動中心購置3座微型圖書館，讓市民隨時隨地享受閱讀。

文化局表示，新竹市自108年起連續3年榮獲國家圖書館「整體閱讀力表現績優城市」，並蟬聯《臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》非六都縣市民眾每人借閱冊數之冠，堪稱全國最愛閱讀的城市之一。林智堅市長上任後，除充實既有分館館藏資源外，也積極規劃推動圖書館設置計畫，陸續成立將軍村圖書資訊園區、西門自修室等閱覽空間；並積極辦理總圖書館、兒童探索館、關東客家主題圖書館、國際展演中心等特色館舍籌建工作。

林智堅市長今也宣布，坐落於龍山大樓2至4樓的圖書館龍山分館，將於12月1日啟用。龍山大樓原為商業大樓，隨著時代的變遷、消費習慣的改變及人口居住區域的重心轉移，商業大樓逐漸式微，但其地理位置佳，周遭有許多學校及社區，因此市府將其改造成適合民眾的閱讀空間。

文化局說明，龍山分館2樓為兒童、親子閱覽區，也有新書及雜誌展示區；3樓為視聽閱覽、自修及討論室；4樓則為開架綜合性藏書，全館可容納近6萬冊藏書，提供各年齡層閱讀，內部並建置UHF-RFID智慧型圖書管理系統、自助借書機設備、座位管理系統，提供民眾更便利的閱讀服務。

市府表示，相關資訊可上新竹市文化局網站（https://culture.hccg.gov.tw/）查詢，或洽1999市民服務專線，也可撥打03-5319756至新竹市文化局圖書資訊科。

▲圖書館龍山分館在2樓打造出一整層親子閱讀專屬空間。（圖／新竹市政府提供）