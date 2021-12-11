老車狂出包！台鐵「採購1282新車」汰舊　年底交車數量出爐

▲台鐵列車老舊出包不斷。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

台鐵列車設備老舊，經常因此發生大小事故，昨日103次PP自強號因故障誤點，該部列車也是車齡高達26年。交通部台鐵局表示，已規劃採購1,282輛新車，今年底前將交付140輛EMU900型通勤電聯車以及84輛EMU3000新城際列車，逐步汰除老舊車輛。

台鐵局表示，預計將採購1,282輛新車，包括EMU900型通勤電聯車520輛、EMU3000型城際列車600輛、電力機車68輛、柴電機車34輛以及支線觀光列車60輛，其中僅支線觀光列車尚在採購中，其餘均已完成採購。

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台鐵局表示，配合新車逐步到位，已規劃汰除842輛逾齡舊車，將於台中大肚站附近建置「大肚客貨車維修中繼站」（即報廢車輛之標售及分解站），以加速移置老舊車輛，避免老舊車輛佔用維修基地之空間，影響新車引進計畫。

▲台鐵將購入新車汰舊換新。（圖／台鐵）

台鐵局表示，「大肚客貨車維修中繼站」預計明年(111年）3月完成，屆時可同時容納約300輛老舊車輛進行車輛標售與分解。在啟用前已另外再整建「龍井報廢車輛存放場」作為報廢車輛解體前的暫存場。

龍井報廢車輛存放場的第1股道已於12月1日啟用，約可放置報廢車輛46輛，目前已有11輛報廢車輛移置到第一股道，第2股道預計111年1月1日啟用，屆時約可再放置報廢車輛42輛。

台鐵局表示，完成「大肚客貨車維修中繼站」及「龍井報廢車輛存放場」後，每年將可暫存、標售及分解報廢車輛約300輛，可為新車隊的報到，預先作好準備。