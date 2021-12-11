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電線故障延誤　台鐵揪原因：「砂石」害的！118組設備年底前全換

▲▼台鐵針對部分地區電車線進行預防性更換。（圖／台鐵）

▲西部幹線海線地區電車線表面容易因砂石損壞。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

上月18日台鐵苗栗縣後龍鎮大山車站電車線發生故障，路線中斷使雙向列車大幅延誤。交通部台鐵局表示，調查發現該處位於西部幹線海線地區，導致電車線表面易受磨損而锈蝕斷裂，針對海線（高鹽害）及七堵（多雨潮濕）等地區，共118組絕緣礙子將於年底採預防性全面更換，目前已更換100組。

台鐵局表示，針對苗栗縣後龍鎮大山車站電車線事故，經現場調查研究發現該處位於西部幹線海線地區，冬季海風強勁飛沙走石，電車線設備之鐵件表面防鏽層易受磨損，隨即受到鹽害、水氣等腐蝕因子影響，造成鐵件锈蝕斷裂。

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▲▼台鐵針對部分地區電車線進行預防性更換。（圖／台鐵）

▲台鐵針對部分地區電車線進行預防性更換。（圖／台鐵）

台鐵局指出，現已啟動特檢計畫，整體詳細檢查已由各電力段於110年11月30日完成，將針對海線（高鹽害）及七堵（多雨潮濕）等地區，將可能有锈蝕之虞之絕緣礙子（約118組）計畫於12月31日前採預防性全面更換，以提早因應以防止類似鏽蝕斷裂再次發生，目前已更換100組。

台鐵局解釋，電車線設備主要由電桿、懸臂組、電車線及絕緣礙子所組成，電車線係利用電桿支撐架設於軌道正上方約5公尺處，25kV電力透過集電弓與電車線接觸供應列車用電，為目前台鐵車輛運行之最主要之動力來源。

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