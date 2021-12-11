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社會 社會焦點 保障人權

群組傳大頭照「就是他專殺鐵路員工」！　台鐵列車長互嗆判免賠

▲▼台鐵,台鐵月台,台鐵北返,樹林站,台鐵樹林站,樹林車站。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵列車長互嗆鬧上法院。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者莊智勝／台北報導

台鐵一名蔡姓列車長，不滿另名汪姓列車長查票時不分一般民眾或台鐵員工，均一視同仁驗票、要求補票，蔡因此擷取汪男大頭貼，並轉傳到台鐵500人的LINE群組，稱「就是他專殺鐵路員工」、「內鬥內行」等語。汪獲悉後火大提告個資與肖像權遭侵害，並求償；高等法院法官認為，汪男大頭照屬公開頭像，蔡並未醜化變造、或濫用，因此認為求償無據，判決汪男敗訴，蔡男免賠。

判決書指出，汪男擔任台鐵台北運務段隻列車長，工作內容包括對旅客進行例行性查驗票，即使是台鐵員工，若於非執行勤務時搭乘台鐵對號列車，仍須購票，如經列車長查驗，可依規定要求補票。

汪男107年4月下旬突於成員500人之台鐵LINE群組中發現自己照片遭另名蔡姓列車長張貼，個資也被對方公開，並以文字寫下「OO車班汪OO，就是他專殺鐵路員工」、「內鬥內行(不分高低)、外鬥外行」等語。汪男認為，他執行查票勤務時根本未仔細區分乘客身分，認為蔡男指謫他查驗票針對台鐵員工說法與事實不符，使他執行勤務的公正性受到質疑，對名譽造成損害，因此火大提告蔡侵害個資與肖像權，請求賠償。

高院法官審酌，蔡男在貼出汪男照片及上述該段文字後，下方仍接續留言，「有這樣的事？」「是不是同一人？」等語，足見蔡僅是詢問群組成員有無聽過相關情事，文字內容未涉及事實陳述或意見表達，亦無貶抑、詆毀汪男名譽。且蔡男在群組中傳送訊息前，已在PTT發文，針對台鐵員工不按規定購票、只持識別證搭車造成從業人員值勤困擾之陋習進行討論，故認為蔡男傳訊用意是提醒群組內其他台鐵員工應依規定乘車，此舉並未侵害汪男名譽。

另一方面，雖然截圖上有汪男之大頭照及個資，但大頭照屬公開資料，且台鐵員工之姓名、職級、職稱及職務經歷等資料，台鐵已向內部人員公開揭露，汪何時通過台鐵高員特考，也是政府公開資料，並不具隱密性，自無侵害汪男之隱私權，汪就此請求蔡應負侵權行為損害賠償責任，應屬無據，判處蔡男免賠。

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