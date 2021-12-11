台鐵人員東部待2年就走！交長下令「調漲加給費」留住人才

▲台鐵東部人才流失率高，交長下令調漲加給費。（圖／記者李宜秦攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局是百年老店，設備及列車老舊，加上人力不足等問題，大小事故頻傳，交通部長王國材表示，台鐵是「資深高齡老人家」，他可以體諒改革需要時間，他已下令台鐵研議「提高東部人員加給費」，否則現在很多同仁都把東部當作「訓練所」，兩年後就申請到西部工作，難以留住人才。

王國材表示，近日再度與台鐵主管討論，台鐵局表示，東部人才容易流失，多數同仁都只會待在東部兩年左右，接著就會申請回到西部工作，導致東部據點淪為訓練所，王指出，已下令台鐵提高東部人員加給費，畢竟偏遠地區加給較高，才有誘因留住人才。

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▲台鐵大小事故頻傳。（圖／記者呂佳賢攝）

王國材表示，比起高鐵14年、北捷25年，台鐵已營運134年，是「資深高齡老人家」，在改革方面需要更多耐心，近期許多車種都出現拋錨事故，因此他下令加速更新設備及汰舊換新計畫，其中車齡近30年或以上的老車優先汰換。

王國材表示，台鐵同仁都很認真，但改革有非常多細節，台鐵得穿著衣服改衣服，很多事做起來都不容易，他可以體諒，只是牽涉到安全的議題絕對不可以打折，細節必須多加注意，避免疏忽影響到行車安全。