丁怡銘譏黃士修「應該是遇到詐騙」　沒聽過有人找他入閣　

▲行政院政務顧問丁怡銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

重啟核四公投領銜人黃士修11日表示，2020年總統蔡英文連任時，民進黨曾徵詢他入閣，他當時表示只要重啟核四就願意，這番話一出，遭到綠營紛紛打臉，行政院政務顧問丁怡銘就表示，他在2020年參與組閣的過程中，從未聽過有黃士修的名字，黃士修說自己曾經受邀入閣，「應該是遇到了詐騙。」

黃士修日前就曾表示將於11日的公投意見發表會上，向蔡英文政府開出一項條件，並於發表會中直接自爆2020年有民進黨高層派人徵詢他入閣的意願，最後因重啟核四態度不同而作罷。而其提出的條件即是若重啟核四公投過關，他便願意擔任政務委員。

對此，丁怡銘透過臉書表示，「我本人參與2020組閣的過程中，從未聽到黃士修、黃土條等名字」，該員說曾經有人找他入閣或是當政務委員，「應該是遇到了詐騙。」

除此之外，總統府發言人張惇涵也表示，這番言論完全是無稽之談，也荒謬絕倫「於他重啟核四的主張，和幻想式的離譜發言，我們都表達不同意」。一名當時參與組閣作業的幕僚也表示，「士修有妄想症，從頭到尾沒有這回事，請勿散播假訊息」。

▼黃士修自爆曾受邀入閣，丁怡銘表示他應該是遇到了詐騙。（圖／翻攝丁怡銘臉書）