反對萊豬進口就不能加入CPTPP　馬英九斥：胡說八道

▲▼前總統馬英九到潭子區公投宣講，呼籲大家踴躍投票，「四個都同意、人民最有利」。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

距離公投剩下最後7天，前總統馬英九及立法委員楊瓊瓔、台中市議員賴朝國11日合體前進潭子區菜市場掃街跟攤商搏感情，又在得天宮、潭水亭公投宣講並發送水果月曆，800份月曆40分鐘即被搶光，馬英九呼籲更多關心下一代的媽媽們站出來，大家一起投下「四個都同意、人民最有利」。

馬英九上午到潭子區傳統市場宣講公投，沿街向攤商買了花生，小丁香炒花生、蘋果、小蕃茄、柳橙汁等，熱情攤商不收錢，馬總統堅持自己掏錢購買才可以，還提醒大家12月18日一定要去投票。

馬英九表示，反萊豬這個公投很奇怪，在美國有80％的豬是沒有萊劑的，美國賣給歐洲、中國大陸都是沒有萊劑的；民進黨說不能反對萊豬進口，否則不能加入CPTPP，胡說八道，美國根本不是CPTPP的會員，尤其英國與中國都要加入CPTPP，他強調，沒有要反美豬，只要沒有萊劑就可進口。

至於公投綁大選，馬英九說，這原本是民進黨的主張，但2018年的公投民進黨幾乎都輸了，把責任歸咎於公投門檻太寬，接著又修法不能綁大選，大家應一起支持公投綁大選，因為實施公投就是實施憲法的直接民主。過去民進黨有個前輩叫蔡同榮一生推動公投，叫「蔡公投」，現在另一個姓蔡的要封殺公投，是「蔡殺投」。

馬英九強調，桃園藻礁是全世界環保人士重視的景觀，民進黨政府已經把橋墩打到藻礁區，說不破壞藻礁都是騙人的。針對核四重啟議題，馬英九指出，總統蔡英文任內，已發生3次全台大停電，代表台灣有缺電的問題，核四有了之後，台灣缺電危機、空污問題可以緩和，呼籲大家要站出來支持核四，他並且強調，經濟部說北部天然氣用很多，所以建三接，不要燒煤，但天然氣排碳也排甲烷，最好的方法用不會污染的核電。