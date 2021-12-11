余天哭了！公投晚會獻唱「母親的名叫台灣」　想起愛女激動落淚

▲余天今晚在公投說明會上激動落淚。（圖／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投倒數計時，民進黨立委余天11日在三重舉行「台灣隊站出來，不走回頭路」公投說明會，會中獻唱「母親的名叫台灣」，台下支持者激動揮舞旗幟表達支持，而余天唱到歌曲末段時，一度聲嘶力竭、激動落淚；主持人鄭弘儀最末說，感謝余天大哥，也為罹癌的余天女兒余苑綺祈福，總統蔡英文上台時則表示，「大家要健康喔！」

回顧2019年11月，當時余天正在競選三重立委，他在同一地點、三重綜合運動場旁舉行造勢大會，全家總動員出動進行輔選，但當時剛產下第二胎的余苑綺癌症復發，因進行化療而缺席該場造勢活動。

針對萊豬進口議題，余天今天晚上表示，市面上90%以上的豬都是台灣豬，而自今年開放萊豬進口以來，含萊劑美國豬肉進口數量是零，要鄉親放心；他也帶領群眾喊口號「四個不同意」，並說如果四個公投通過，對台灣影響將會很大，因為「我們母親的名叫台灣」。

另外，蘇貞昌今晚也表示，當初馬政府要進口萊牛，「我們民進黨反對他，民進黨（當時）的主席就是我！」但是2012年7月5日聯合國食品法典委員會（CODEX）發表說這有國際安全標準，「我說好，我們守護國民健康，參照國際標準，所以馬英九才能進口萊牛。」