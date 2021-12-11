屏東萬丹消防分隊辦公廳舍工程　今落成啟用

▲萬丹消防分隊新辦公廳舍落成啟用 。（圖／屏東縣政府消防提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局今(11)日上午11時10分在萬丹鄉公所後方舉行「萬丹消防分隊辦公廳舍新建工程」落成啟用典禮，由縣長潘孟安主持，立委周春米、縣議員許展維、鄭張常敏、林郁虹、萬丹鄉長劉昭相等中央、地方各級民意代表及地方人士參與，場面簡單隆重。

萬丹消防分隊新建辦公地點，是萬丹鄉萬惠段806-3、807、813地號，在萬丹鄉公所東南側，除可避免消防車輛出勤穿越市中心地區外，透過基地內留設空地做為車輛進出迴轉空間，將更有效提升執勤及救災效率及安全，並與萬丹鄉公所及其周邊之戶政事務所、鄉立圖書館等機關建構成完整之行政中心，提供鄉親更佳的服務。

消防廳舍新建工程為地上參層之辦公廳舍，基地面積約5,584平方公尺，總樓地板面積1106.45平方公尺，是棟 3層樓建築物。1樓為大廳、值班室、消防器材室、消防車庫，2樓為分隊長室、備勤室，3樓為會議室、辦公室、義消辦公室、餐廳廚房、交誼會客室等可容納消防弟兄20人，各式消防車輛9輛使用，其建築經費約4690萬元(含周邊設備)。



未來提供萬丹消防分隊緊急應變、指揮救災救護、辦公、訓練等多功能使用，針對消防救災及空間機能做完善之規劃設計，有效強化整體災害防救之戰力，提升災害防救效能，確保民眾生命財產安全，以增進縣民福祉。