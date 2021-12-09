3年1科小琉球迎王平安祭典　凌晨燒王船、送王駕圓滿落幕

▲小琉球迎王平安祭典，9日凌晨燒王船送駕儀式。 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導



2021年小琉球迎王平安祭典今天凌晨舉行壓軸的燒王船；王船在廟宇陣頭、信眾、遊客擁簇下推送到白沙港沙灘，於3時36分點火燒王船、恭送王駕後圓滿落幕。

屏東三大迎王壓軸的琉球迎王祭典，於3日舉行請水儀式後展開，由余府大千歲代天巡狩，展開7天活動。昨(8)日晚間在三隆宮前舉行文資授證，並由明華園天字戲劇團演出大戲『歡喜冤家丑相親』，由第14全球中華文化藝術台灣戲劇薪傳獎得主陳昭香及團長亦是明華園當家丑角陳進興領銜主演，掀起一波高潮。

屏東縣政府文化處說，「小琉球三隆宮迎王平安祭典」自2010年登錄屏東縣無形文化資產「民俗及有關文物」，因應2019年文資法修正，變更為「民俗」類，今年逢3年1科的迎王祭典，由縣長潘孟安頒授文化資產保存證書。

潘孟安表示，東港鎮、南州鄉、琉球鄉三年一科迎王平安祭典，是屏東縣重要的宗教文化節慶，祭典時的王船、神轎及陣頭等都是極珍貴的無形文化資產，結合文化與觀光，吸引各地遊客朝聖，也認識屏東獨特的迎王文化。

文化處說，小琉球迎王祭典除了水仙宮「欽點五毒大神陣」，三隆宮的「逡港腳」、「遊縣吃縣，遊府吃府」等，皆是琉球特有的迎王文化，皆同時獲得文資認證。今年縣府也與廟方及在地居民座談，共同為小琉球迎王的保存與教育推廣集思廣益，讓重要的文化資產可以永續傳承。