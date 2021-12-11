少女倒栽蔥跌泳池　「遭抓交替」驚悚畫面曝！　神秘力量猛扯頭髮

記者王佩翊／編譯

巴西一名13歲少女日前在家中的泳池玩水時，不慎「倒栽蔥」跌入泳池內，儘管她的家人聽到掙扎聲，連忙衝上前去要將她救起，但是卻有一股神秘力量與之抗衡，宛如「抓交替」。正當少女的父母著急地不知該如何是好時，這才發現原來是女孩的頭髮被池底的濾水馬達捲入，因此連忙拿來剪刀剪斷她的頭髮，並將少女救出。

根據《太陽報》報導，這名13歲的少女麗塔（Maria Rita）5日和她的朋友在家中的泳池玩耍，然而正當穿著藍綠色泳衣的麗塔將腳跨在泳池邊，並試圖在泳池倒立時，她卻突然跌進泳池內，並猛烈掙扎，同時濺起巨大水花。一開始一旁的家長並未發現異狀，直到麗塔的朋友發現她不對勁，連忙喊來岸邊的大人求救。

從監視器畫面中可以看到，一名疑似是麗塔父親的男子隨即跳進泳池內試圖救出女兒，然而卻有一股「神秘力量」不斷拉扯著麗塔，讓男子怎麼拉都拉不起來。一群人這才發現麗塔的頭髮是被池底的過濾馬達捲入，因此連忙衝進屋內拿出剪刀，將麗塔的頭髮剪斷，這才順利將麗塔救出。

▲麗塔的母親表示，女兒現在已經完全康復。（圖／Rozana Pimentel）



麗塔被救上岸後，因為缺氧過久已經失去意識，所幸經過急救後，終於救回一條小命。麗塔的母親事後接受採訪並公開這段監視器畫面稱，希望可以藉由自己的案例讓大家知道過濾馬達的危險，並提醒所有家長應該要教導孩子，游泳前要清楚掌握這些過濾馬達的位置，以及可能會造成的危險，同時成年人也應該時刻在旁照看孩子們。

她也表示，所幸事發當時，女兒很冷靜地暫時屏住呼吸，並用力踢腿讓外界知道她遇到危險，現在她已經完全康復了。不過其他人就沒有這麼幸運了，巴西11月才有一名10歲少女也是因為頭髮被泳池底的濾水馬達捲入，因此死亡。

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