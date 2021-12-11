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草莓「絨毛愈長愈新鮮」！　專家揭維生素C是蘋果10倍

▲▼大湖草莓。（圖／農糧署北區分署）

▲農委會提醒，吃草莓前一定要清洗完全以保障食用安全。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

每年12月至隔年3月是草莓盛產期，農委會表示，草莓擁有豐富的維生素C，每100公克有60毫克，是蘋果的7-10倍，挑選一定要注意外表是否有損傷外，還要看「草莓上的絨毛」，愈長代表越少人碰過，相對愈新鮮，且新鮮草莓，身上的「小顆粒是立起來的」。

農委會指出，草莓果肉內富含果膠和膳食纖維，可以幫助消化，除鮮食之外，草莓也是製作加工品的好原料，市面上有許多草莓加工食品，例如草莓泡芙、草莓肉圓和草莓香腸等，大湖農會更利用草莓製酒，是亞洲第一個草莓製酒廠。

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至於如何挑選好吃的草莓？農委會說明，採草莓時最好挑選顏色鮮豔的草莓，顏色太白或是過青都是未成熟，如果肩部是白色就約8分熟，草莓一旦離枝後成熟度就中止，不會像其他瓜果還可催熟，此外要注意外表是否有損傷，草莓上的絨毛越長代表越少人碰過，越新鮮，而且越新鮮的草莓，身上的小顆粒是立起來的。

不過，不少人困惑草莓怎麼洗才能吃的安心？農委會強調，帶回家的草莓不要立刻清洗，直接放入冰箱冷藏即可，需要吃多少再洗多少，若無法一次吃完則密封冷藏，在2日內吃完即可。草莓的正確洗法是放進漏籃之內用清水慢慢沖洗，瀝乾後可用軟毛巾吸乾水分，入口前才將蒂頭拔除最好。

農委會強調，草莓在栽培過程中容易受到污染，而且屬於重肥重藥的水果，建議食用前一定要清洗完全以保障食用安全，或是選擇擁有產銷履歷的產品更為安心。

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