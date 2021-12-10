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星宇航聯手杜蕾斯、海尼根、麥當勞！台南開展「藝術箱登陸計畫」

▲▼星宇箱登陸計劃名人藝術展開展。（圖／星宇）

▲星宇箱登陸計劃名人藝術展開展。（圖／星宇）

記者李宜秦／台北報導

星宇迷注意！星宇航空與新光三越台南新天地舉辦「星宇箱登陸計劃名人藝術展」，展出十款由各界品牌創意翻玩的星宇箱，即日起至2022年2月6日於小西門B1連通道免費參觀。

星宇航空表示，本次展場由星宇航空親自操刀設計，以星際航艦為主題定調，整體選用太空炫銀背景為背景，並創意打造十四扇機窗展示各款星宇箱作品，搭配LED光條勾勒機窗輪廓營造宇宙氛圍，觀眾可透過機窗近距離觀賞展品。

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由星宇航空與台北保時捷中心、杜蕾斯、海尼根台灣、徠卡、麥當勞、臺北富邦勇士籃球隊，加上台南在地品牌：奇美博物館、新光三越台南新天地、蜷尾家，十大風格品牌組成的陣容，改造外裝及內裝展物，呼應＃RE主題打造獨具特色的藝術作品。

▲▼星宇箱登陸計劃名人藝術展開展。（圖／星宇）

▲▼星宇箱登陸計劃名人藝術展開展，即起可免費參展。（圖／星宇）

▲▼星宇箱登陸計劃名人藝術展開展。（圖／星宇）

星宇航空公關長聶國維致詞提到，星宇箱最初以航空運輸AKH集裝箱造型為設計靈感，以禮盒形式推出1.0、2.0及3.0不同版本，2021年以後的「重載希望 Reset n Go’」為概念，推出「冰川透」、「時空灰」兩色，星宇也推出星宇箱名人藝術展，邀請各界領航品牌打造別具風格的星宇箱。

為慶祝星宇箱名人藝術展首次移師台南展出，即日起星宇小舖將快閃新光三越APP線上購物，精選數款小舖商品於新光三越台南新天地線上專區限量販售。「星宇箱登陸計劃名人藝術展」自12月10日至2022年2月6日期間限定展出。

▲▼星宇箱登陸計劃名人藝術展開展。（圖／星宇）

▲▼星宇航空與麥當勞等多種品牌合作開展。（圖／星宇）

▲▼星宇箱登陸計劃名人藝術展開展。（圖／星宇）

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