星宇航空「曙光班機」今開搶！　偽出國迎新年每人萬元有找

▲星宇航空推出2022年三架次曙光班機。（圖／星宇航空提供）



記者許維寧／台北報導

受疫情影響，不少民眾將近2年沒搭機踏出國門。星宇航空今年首次推出曙光班機飛行體驗，共有JX8168「台北－台北」、JX8811「台北－台東」及JX8822「台東－台北」三種選擇，近近距離迎接2022年第一道曙光。星宇航空也與旅行社合作，提供飛往日本宮古島上空迎接新年，即日起正式開賣。

為了讓民眾重回搭機的樂趣，星宇航空推出曙光雙機，預計於2022年1月1日上午5時30分自桃園機場同時啟航， JX8168「台北－台北」將繞經日本宮古島後折返，讓旅客體驗在兩萬英尺高空中迎接曙光。JX8811則為「台北－台東」微旅行2.0航班，自桃園機場起飛經宮古島賞曙光，沿台灣東岸於上午8時30分抵達台東機場。「台東－台北」航班JX8822則安排旅客至台東太麻里迎接2022年第一道光後，於1日下午13時30分自台東機場起飛，沿東岸飛行、再至宮古島，傍晚16時30分抵達桃園機場。

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▲星宇航空2022曙光班機商務艙可享用longtail米其林星級機上餐。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，上述航班都能自高空欣賞台灣美麗的海岸線及獨特地景，旅客可依連假出遊規劃彈性安排搭機行程。

另外，曙光雙機「台北－台北」飛行體驗也與雄獅旅遊合作，推出經濟艙雙人套票（雙人享單排三人座位）售價新台幣1萬9998元，約每人只要9999元、一萬元有找，每位旅客可獲贈星宇航空台北航點紀念杯及雄獅暖心小點組合，內含微熱山丘蜂蜜脆蛋糕、犂記阿犂伯太陽餅及鬍子國王手工奶油蛋捲。

除此之外，星宇航空也說，商務艙售價每人最低1萬5888元起，並可獲贈星宇小舖商品A350XWB飛機抱枕毯。

▲曙光班機載民眾飛至宮古島上空迎接新年。（圖／星宇航空提供）