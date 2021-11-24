每週直飛！星宇航空明年初開航桃園－福岡　優惠機票今開賣

▲星宇航空將於明年二月開航福岡。（圖／星宇航空提供）

記者許維寧／台北報導

不少台灣民眾已著手規劃疫情後出國地點，星宇航空今天（11/24）宣布，將於明年2月17日開闢桃園－福岡航線，並於今天起正式開賣機票，初期每週一航班直飛福岡，預計3月1日起增加為每週兩班。

星宇航空今天宣布桃園－日本福岡將於2月17日起正式開航。星宇航空說明，看準日本近期放寬對商務人士、留學生等入境管制措施，讓受疫情影響一年多的台日邊境出現曙光，加上日本素來是國人最喜歡的旅遊國家之一，看準2022年旅遊市場復甦，以及今年底將有2架A321neo新機交機投入運能，除了規劃2月中旬開闢福岡航線外，也持續評估、增闢日本新航線。

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星宇航空說明，今起開賣桃園－福岡機票，也是繼東京、大阪後第三個定期航線，初期將以每週一班，預計自3月1日起增為每週二班，並配合逐步開放的旅運需求陸續增班。

星宇航空表示，目前飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，並隨疫情趨緩及各國限制鬆綁彈性調整航班。

目前也針對2022年後疫情旅遊市場，推出「2022重載希望，跟著星宇出國去」機票限時優惠活動，即日起至12月14日，至星宇航空官網或各大合作旅行社購買台灣出發，出發日為2022年1月1日至12月4日之航班機票，皆可享有特別優惠折扣，且於2022年2月14日前更改行程，皆可不限次數免除改票手續費。

▲星宇航空桃園－福岡時間表。（圖／星宇航空提供）