緬甸軍政府爆血腥鎮壓　11平民遭射淪焦屍！村民控：有人活活燒死

▲ 緬甸驚傳村民遭軍政府射殺後焚屍，燒到焦黑一片。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸自2月軍事政變後陷入混亂，軍政府武力鎮壓暴行不斷。西北部實皆省一座村莊近日傳出士兵闖入殘殺村民，多人遭開槍射殺後焚屍，恐怖影片在社群媒體上瘋傳，掀起網友怒火，聯合國及美國都發聲譴責。

《路透社》9日根據當地居民及媒體報導，緬甸士兵被控在實皆省一座村莊逮捕11名村民，開槍射殺後放火焚燒屍體。居民透露，部分受害者被大火焚燒時還未斷氣，卻被活活燒死。據稱為焚燒現場的影片在社群媒體上流傳，可見11具焦黑的遺骸互相堆疊，當地部分媒體也刊登照片，畫面十分驚悚。

由於緬甸軍政府發言人並未回應，《路透社》尚無法確認這段影片的真實性及這11人的確切死因。

當地一名要求匿名的救援人員透露，士兵是在7日早晨進入唐多村（Don Taw），受害者在當天上午11時左右被殺害。他引述目擊者說法指出，「士兵殘忍殺害他們能找到的所有人」，目前不清楚受害者是民兵還是一般民眾。

自從軍方推翻翁山蘇姬的民選政府以來，緬甸便陷入混亂。民眾走上街頭抗議，並建立民兵組織「人民防衛軍」（PDF），以對抗精良的軍隊。軍政府武裝份子與民兵組織發生激烈衝突，令實皆省飽受戰火蹂躪。

當地PDF成員Kyaw Wunna透露，他當時被告知有武裝士兵進入村莊，受害者被殺前則被帶往村莊附近的一塊田地。另一名志願工人則說明，士兵入侵令附近5座村莊多達3000人倉皇逃命。緬甸平行政府發言人薩莎（Dr Sasa）指控，受害者「被綑綁在一起，遭受折磨，最終被活活燒死。這些可怕的攻擊代表軍方不尊重人命的神聖。」

其中一名罹難者的親屬表示，死者Htet Ko是一名22歲大學生，不是任何民兵組織成員，也沒有攜帶武器，逃跑過程中卻遭開槍射傷，「這是不人道的，我打從內心深處感到痛苦。」社交媒體上一則貼文則列出據稱為11名受害者的名字，他們皆為男性，包括一名年僅14歲的男孩。

聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）對此表示，聯合國對「可怕殺戮」的報導深表關切，「我們強烈譴責這種暴力行為，並提醒緬甸軍當局，根據國際法，他們有義務確保平民安全。犯下此次令人髮指行為的人必須被追究責任。」美國國務院也發表聲明譴責，這項行為令人作嘔。

根據緬甸流亡政治犯成立的政治犯援助協會（AAPP）說法，自軍政府奪權以來，已有逾1萬700名平民被捕，1300人遭到殺害。緬甸軍方則指責AAPP過於偏頗，灌水數字，且軍方部隊也有數百名士兵被殺。

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