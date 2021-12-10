泰小吃攤闆娘「胸爆」超火辣！彎腰撈湯豪乳快掉出　顧客雙眼緊盯

▲31歲的唐雅（Nong Tanya）和好友普羅婉（Nong Ploywan）穿著清涼顧攤。（圖／翻攝自Sanook，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

泰國一對好姊妹在街頭開了小吃攤，結果才開業兩個星期就引起網友熱議，原來是兩人穿的太過清涼，一雙豪乳呼之欲出完全藏不住。她們也大方接受媒體訪問表示，「要抓住顧客的眼球也要抓住顧客的胃。」

根據泰媒《Sanook》報導，31歲的唐雅（Nong Tanya）和好友普羅婉（Nong Ploywan）在中部紅統府（Ang Thong）開了一間小吃攤，一個人負責賣海鮮粥，一個人負責賣冰品甜點。其中最引人注目的，就是兩人超清涼的穿著，經過攤位的民眾都忍不住停下來多看兩眼。

唐雅表示，剛開始生意普通，所以就想穿得更火辣一點來吸引顧客，沒想到此招果真奏效，開幕短短兩周，就引起網友熱議，店內常常都擠滿客人。從曝光的照片可以看到，身材姣好的兩人都選擇穿上超貼身、布料超少的上衣，一雙豪乳在彎腰做菜時都呼之欲出。

兩人也大方向媒體表示，她們除了對自己的身材很有自信外，對自己的料理也相當有信心，希望大家也可以多把焦點放在食物的口味上，「要抓住顧客的眼球也要抓住顧客的胃。」