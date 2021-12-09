恐怖瞬間！印尼雅萬高鐵橋墩搬移倒塌　工人狂奔逃命

▲4個挖土機搬起橋墩時，橋墩突然掉下，往一旁倒塌。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者石秀娟雅加達9日專電

印尼雅萬高鐵的橋墩工程近日發生意外，一座橋墩在搬移過程中倒塌，撞倒兩個挖土機，所幸工人及時逃開，沒造成傷亡。有人拍下意外過程，影片在社群媒體瘋傳。

根據影片，4個挖土機搬起橋墩時，橋墩突然掉下，往一旁倒塌，撞倒其中兩個挖土機。這則影片在8日傍晚約5時上傳到推特（Twitter），這則貼文有33萬次點閱。

Pekerjaan yg sia2. Pembongkaran Pier Kereta Cepat Indo-China (KCIC), konon ktnya salah koordinat. Entah ada brp titik Pier yg dibongkar kerjaan triliunan Prestasi luar biasa. pic.twitter.com/pXPAdgrqBX — #Nandang Burhanudin (@AlBurhanCenter) December 8, 2021

第一新聞（BeritaSatu）等印尼媒體報導，承建雅萬高鐵工程的印尼中國高鐵公司（KCIC）表示，倒塌的DK46號橋墩位在西爪哇省卡拉旺縣（Karawang）特魯克姜比（Teluk Jambe），意外於5日發生，沒造成人員傷亡。

印尼中國高鐵公司的德威亞納（Dwiyana Slamet Riyadi）表示，工程品管監督團隊發現這座橋墩的位置偏了，要求營建商移除橋墩重做，營建商移除橋墩時，沒有遵守標準作業程序，導致這起意外，已警告營造商不得再有類似疏失。

德威亞納說，印尼中國高鐵公司相當關切這起意外，已進行深入調查，並將調查呈報給監督工程的權責機關印尼公共工程和人民住宅部。

雅萬高鐵是連接首都雅加達與西爪哇省省府萬隆（Bandung）的高鐵，全長142.3公里，由印尼與中國的國營事業合組的印尼中國高鐵公司建造，是中國「一帶一路」計畫在印尼的指標工程，目前預計明年底前完工。

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