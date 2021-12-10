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傳染力驚人！　新加坡民眾「打完3劑疫苗」仍染Omicron

▲▼新加坡放棄清零改與病毒共存。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡2例Omicron確診病例都已打完3劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

新加坡衛生部宣布，該國再驗出2起Omicron確診病例，包含一名樟宜機場工作人員與一名境外移入旅客，而且兩人都已經接種完第三劑疫苗，但病毒仍突破感染。

根據《海峽時報》報導，新加坡衛生部9日深夜表示，確診Omicron病毒的兩名患者其中一人為樟宜機場24歲女性員工，專門負責1號和3號航廈的旅客接待，同時也在過境等候區工作，不排除是與過境旅客接觸到後感染，最後是在8日的例行性PCR檢驗中發現。

另一名則是12月6日從德國返回新加坡的46歲女性，她在12月4日搭機出發前進行了檢測，6日抵星後又再檢測了一次，結果皆為陰性。沒想到她第二天就出現了流鼻涕等症狀，在12月8日進行PCR檢測後確診。

據了解，這兩名確診病患都已經打完3劑新冠疫苗，仍出現突破性感染，但她們其中一人為輕症，另一人則無症狀目前接觸者追蹤工作正在進行中，衛生部說，所有密切接觸者都須在指定設施隔離10天，且隔離開始及結束都要PCR採檢。目前所有機場員工每7天須定期採檢，做為額外預防措施，他們未來一週每天都還需做抗原快速檢測。

新加坡至今累計出現5起初步驗出感染Omicron個案，只有一起本土個案，其餘都是境外移入。目前其中2起已確認感染Omicron，兩人日前由南非搭機抵達新加坡。

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