銀樓遭人丟擲紅色「漆蛋」　南警契而不捨逮變裝犯嫌

▲台南市西門路1家銀樓的鐵門及地板，遭人潑灑紅色油漆，致店家心生畏懼無法準時開門營業，穿著黃色輕便雨衣變裝逃逸的尤姓男子到案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西門路1家銀樓的鐵門及地板，遭人潑灑紅色油漆，致店家心生畏懼無法準時開門營業，台南市警二分局據報查處，發現被害人另2家分店騎樓亦遭不詳人士丟擲填充紅色油漆之雞蛋，警方循線查出50歲尤姓男子涉嫌重大，惟尤嫌矢口否認涉案，全案在證據佐證下移送法辦。

台南市警二分局於11月28日接獲民眾報案，稱於台南市西門路1家銀樓的鐵門及地板遭人潑灑油漆，致店家心生畏懼且無法準時開門營業，二分局接獲通報後派員查處，發現該址遭不詳人士丟擲填充紅色油漆之雞蛋。

經與店家負責人聯繫，經了解後，除得知原先報案之銀樓遭人毀損外，該店家另2間分店欲開門營業時，亦發現騎樓亦遭不詳人士丟擲填充紅色油漆之雞蛋，引起被害人害怕，二分局馬上組成專案小組，調閱案發地點附近相關監視影像過濾追查。

警方發現犯嫌為躲避查緝，事先穿著黃色輕便雨衣，並在犯案後，除了以徒步方式逃逸外，還騎乘腳踏車及搭乘計程車方式繼續逃逸，犯嫌變裝、製造「斷點」其用意是為增加警方調查的困難度，但經二分局調查比對相關事證及蒐集現場跡證，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，終在契而不捨下，查得犯嫌為50歲尤姓男子，並持拘票拘提該犯嫌到案說明，尤嫌矢口否認涉案，全案在證據佐證下，案依妨害自由罪嫌送辦。