　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

銀樓遭人丟擲紅色「漆蛋」　南警契而不捨逮變裝犯嫌

▲台南市西門路1家銀樓的鐵門及地板，遭人潑灑紅色油漆，致店家心生畏懼無法準時開門營業，穿著黃色輕便雨衣變裝逃逸的尤姓男子到案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市西門路1家銀樓的鐵門及地板，遭人潑灑紅色油漆，致店家心生畏懼無法準時開門營業，穿著黃色輕便雨衣變裝逃逸的尤姓男子到案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西門路1家銀樓的鐵門及地板，遭人潑灑紅色油漆，致店家心生畏懼無法準時開門營業，台南市警二分局據報查處，發現被害人另2家分店騎樓亦遭不詳人士丟擲填充紅色油漆之雞蛋，警方循線查出50歲尤姓男子涉嫌重大，惟尤嫌矢口否認涉案，全案在證據佐證下移送法辦。

台南市警二分局於11月28日接獲民眾報案，稱於台南市西門路1家銀樓的鐵門及地板遭人潑灑油漆，致店家心生畏懼且無法準時開門營業，二分局接獲通報後派員查處，發現該址遭不詳人士丟擲填充紅色油漆之雞蛋。

經與店家負責人聯繫，經了解後，除得知原先報案之銀樓遭人毀損外，該店家另2間分店欲開門營業時，亦發現騎樓亦遭不詳人士丟擲填充紅色油漆之雞蛋，引起被害人害怕，二分局馬上組成專案小組，調閱案發地點附近相關監視影像過濾追查。

▲台南市西門路1家銀樓的鐵門及地板，遭人潑灑紅色油漆，致店家心生畏懼無法準時開門營業，穿著黃色輕便雨衣變裝逃逸的尤姓男子到案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方發現犯嫌為躲避查緝，事先穿著黃色輕便雨衣，並在犯案後，除了以徒步方式逃逸外，還騎乘腳踏車及搭乘計程車方式繼續逃逸，犯嫌變裝、製造「斷點」其用意是為增加警方調查的困難度，但經二分局調查比對相關事證及蒐集現場跡證，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，終在契而不捨下，查得犯嫌為50歲尤姓男子，並持拘票拘提該犯嫌到案說明，尤嫌矢口否認涉案，全案在證據佐證下，案依妨害自由罪嫌送辦。　

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
許瑋甯7金句認定邱澤❤　被傷透14年等到真愛
LIVE／女研究員染Delta　中研院最新說明
中研院女男友「打過一劑疫苗」陰性　隔離中有症狀隨時採
快訊／士林驚傳槍響！　警連開9槍追捕中
快訊／崔始源確診新冠肺炎！　Super Junior又一人染
邱澤、許瑋甯「定情冰棒」　超商推買1送1
逛士林夜市才看一眼！　引爆5打4大亂鬥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

找到青春頻率　雲林縣「青年事務諮詢委員會」啟動共鳴節奏

台東區域治理聯合情境推演　強化跨區整合防救災應變能力

守護台東土壤及地下水品質　環保局持續監控辦理宣導法規說明

8500萬新竹漁港大改造　絕美日落廣場、伊斯蘭禮拜室

四寶驚喜來報到　二子二女雙倍好

劉櫂豪爭取5850萬補助風雨球場　萬安國小完工啟用

齊心防疫食在用心　台南市衛生局交出漂亮成績單

銀樓遭人丟擲紅色「漆蛋」　南警契而不捨逮變裝犯嫌

「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救　警70分鐘搜索找到發抖的他

做工行善團熱心奉獻落實希望家園　黃偉哲贈匾表揚義行

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

找到青春頻率　雲林縣「青年事務諮詢委員會」啟動共鳴節奏

台東區域治理聯合情境推演　強化跨區整合防救災應變能力

守護台東土壤及地下水品質　環保局持續監控辦理宣導法規說明

8500萬新竹漁港大改造　絕美日落廣場、伊斯蘭禮拜室

四寶驚喜來報到　二子二女雙倍好

劉櫂豪爭取5850萬補助風雨球場　萬安國小完工啟用

齊心防疫食在用心　台南市衛生局交出漂亮成績單

銀樓遭人丟擲紅色「漆蛋」　南警契而不捨逮變裝犯嫌

「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救　警70分鐘搜索找到發抖的他

做工行善團熱心奉獻落實希望家園　黃偉哲贈匾表揚義行

找到青春頻率　雲林縣「青年事務諮詢委員會」啟動共鳴節奏

台東區域治理聯合情境推演　強化跨區整合防救災應變能力

一旦受傷就回不去的3大星座　Top1傷到心裡就會徹底失去他

閃開139線最陰死亡彎道索命　「嗶嗶哥」正式登場24小時站崗

150拖吊車全被無良老闆詐貸　老牌國道特約業者被爆捲上億落跑

三星創意競賽首獎出爐　「海岸清潔隊」自動淨灘抱走20萬

48歲媽盜用女兒身份！裝嫩扮大學生「騙吃小鮮肉」　超狂招數曝光

許瑋甯7金句認定邱澤❤「愛你的人不會讓你受傷」　被傷透14年等到真愛

尼加拉瓜共和國片面斷交　成大：保障10名尼加拉瓜籍學生權益

斷交早注定？　林俊憲曝關鍵：尼需中支持「我們做自己就好」

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

地方熱門新聞

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

陳昇六堆爭議發言未致歉　議員：先道歉再開唱

2021桃園新創日　55家新創公司同交流

台南蕭壠蘋果樂園周六登場

雲林虎科大等三校聯合聖誕晚會12/23重磅登場

畜牧廢水再利用　多贏變黃金

台南全面禁止燃燒雜草

寒流來襲　枋警送發熱衣關懷弱勢

車遊墾丁東港爆胎　警出手相助

台南市衛生局建構實驗室生物安全管理

台南市政府榮獲交通部TDX佳作

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

更多熱門

相關新聞

廢棄屋有人影晃動　竟是搶奪通緝犯

廢棄屋有人影晃動　竟是搶奪通緝犯

北市士林分局日前舉辦社區宣導活動，期間有里民反映住家附近廢棄民宅有人影晃動，警不敢輕忽，出動轄區員警明查暗訪，當場逮到1名30歲李姓男子。經查，發現李嫌在今年4月曾搭火車到宜蘭礁溪銀樓搶了一條金項鍊，跑了100米就遭逮，後來開庭未到遭通緝，但終究賊星該敗，全案偵訊後移送宜蘭地方法院歸案。

南警強化超商安全網守護安全

南警強化超商安全網守護安全

帽T殺手換車不忘拉褲子　疫情讓他GG了

帽T殺手換車不忘拉褲子　疫情讓他GG了

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

新店槍手潛逃飛廈門！變裝衣物脫下送街友

新店槍手潛逃飛廈門！變裝衣物脫下送街友

關鍵字：

銀樓紅色漆蛋南警變裝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面