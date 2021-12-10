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凌晨1點到家「兒留超暖字條」　單親媽哽咽：對不起沒能陪你

▲兒留暖心字條等下班，單親媽感動不已。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲兒子貼心小字條，媽媽感動不已。（圖／翻攝自爆廢公社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

一名單親媽媽日前在臉書分享自家兒子的暖心舉動，她表示當天晚上工作完已經非常晚了，一回家看到兒子留的貼心字條「這張紙代替睡著的我等妳」，讓她瞬間感動想哭。對此，許多網友也大讚孩子的貼心，直呼「暖爆了！」

這位單親媽媽10日在臉書社團「爆廢公社」上發文，內文寫下，「誰說兒子不貼心！哥哥就是這麼貼心，昨晚洗油鍋，回到家快要一點了，一開門就看到地上這張小紙條，突然覺得好想哭。」她表示，因為自己做生意的關係，就算最早到家也要11點了，家中兩個孩子早已睡下，對於字條上兩個小臉和愛心，感到格外窩心。

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▲一旁的愛心及小臉，讓媽媽感到無比窩心。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一旁的愛心及小臉，讓媽媽感到無比窩心。（圖／翻攝自爆廢公社）

她提到，「我10點打烊，收完最早也要11點才會到家，他都會拿著洗衣籃在門口等我進門丟襪子，再把衣服拿去洗衣機洗，昨天看到這張小紙條我感動到快掉淚了。」對於自己的忙碌，導致在孩子成長中無法時時相伴，她也痛心直呼，「對不起，媽咪要做生意，所以越來越沒有時間陪你們，對不起，因為太累了，所以聯絡簿我都是直接簽名到月底......，元旦媽咪就可以好好的陪你們在家耍廢兩天了！」

許多網友看完紛紛表示，「鼻子不由自主的酸了，好感動，這個冬季裡最溫暖的溫度了，偉大的媽媽您辛苦了」、「小暖男！媽媽再累也值得了」、「洋蔥好辣，真的是超級貼心的孩子」、「太催淚的小紙條，也許相處的時間很有限，但你跟孩子的愛卻是緊緊相依。」

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單親媽媽兒子暖心字條

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