酒後闖紅燈撞死機車騎士找兒頂替　父子都吃官司法官這樣警告他

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣呂姓男子酒後闖紅燈肇事後電召兒子駕車到場頂替，到場的員警機警立即調閱監視系統，查出他涉案，由於被撞的鄭姓機車騎士送醫不治，被依過失致死、肇事逃逸兩罪送辦，法官審理，考量他事後賠償500萬元與死者家屬達成和解，死者家屬也請求法官輕判，被判處有期徒刑3年，不可緩刑，可上訴。

判決書說，呂姓男子有酒駕紀錄，於2020年8月23日下午，在枋寮鄉玉泉路飲用威士忌酒後，駕駛自小貨車沿枋寮鄉農場路，由東往西方向行駛，途經枋寮鄉玉泉村農場路與沿山公路紅綠燈仍運作中的交岔路口時，竟疏未注意遵守紅燈應停止行進之號誌，貿然闖越紅燈直行，撞到在沿山公路由北往南的鄭姓男子騎乘機車，致鄭男人車倒地，受到重傷，送醫不治。

呂男擔心酒駕肇事犯行曝光而受罰，乃電話告知其妻與兒子分別駕駛車輛到場協助，其子駕駛紅色廂型車先於警方趕至現場，並其駕駛車輛交給他使用，離開現場。其子（另以簡易判決 處刑審結）則留於現場，並基於頂替之犯意，向前往現場處理枋寮警分局員警佯稱係肇事者，且說明如何肇事等，惟員警立即檢視路口監視器內容，發現實情，由其子電話通知他返回現場，經警測得呼氣酒精濃度達每公升0.32毫克，而循線查悉上情，依過失致死等罪送辦。

法官審視兩車撞擊及現場照片，發現兩車車損嚴重情況，可見案發時被害人傷勢甚重，機車彈飛至路旁草叢內等情，足見撞擊力道甚大，但呂男肇事後甚至電召其子駕駛乙車到場頂替，再駕其子車輛逃逸以躲避司法程序，如非員警立即檢視現場監視器畫面以釐清真相，偵查機關恐將耗費更多追查真正肇事人之時間與資源。

法官判決說，酒後駕車之行為已嚴重威脅合法用路人之人身安全，並可能造成他人傷亡及衍生家庭悲劇，迭經政府與媒體一再宣導或報導，是一般人酒後駕車上路，在客觀上應能預見若稍有不慎，可能肇致車禍意外，危及路上人員之生命安全，導致死亡結果發生。由於呂男深表悔悟，承認犯行，並以500萬元和家屬達成和解，被害人家屬也請求法院從輕量刑，合併判處有期徒刑3年。