小一兒「扛6kg書包」走到快跌倒　照片惹心疼！家長嘆：難怪長不高

▲兩兄弟書包都重6kg！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「每天背書包...背到快跌倒！」一名爸爸抱怨，兒子倆才讀小學一二年級，小小身軀體重約20幾公斤，但他們每天上學，肩上竟要扛著6公斤的書包，讓原PO揪心不已。文章曝光後，一票家長也感嘆根本是背石頭上學，「難怪現在小孩長不高！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，目前兒子一個讀國小一年級、一個二年級，他昨日突發奇想秤一下孩子的書包重量，「都差不多六公斤重」，讓當爸的原PO感到心疼，「他們也才20公斤...每天背到快跌倒！」

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「為什麼現在的孩子書包可以重成這樣？」原PO趕緊打開書包檢查，想要拿出課本來減輕重量，結果兒子卻阻止，表示「老師說一定要帶。」聞言，再度讓原PO內心一陣衝擊，因使拋問眾家長「有人也是天天看著孩子背磚頭上學的嗎？」

文章曝光後，一票家長也心有戚戚焉直呼，「我兒三年級，已經壞了兩個書包，可以重到直接扯壞背帶」、「國中會更重喔！我家就2位了」、「一直都這樣，書還不能放學校抽屜」、「我兒子也每天背了快十公斤的書包，我自己都快提不動了，他卻跟我說還好」、「課本、習作、參考書...三倍重量」、「我兒子幼稚園的書包也很重，水壺餐袋課本鉛筆袋，最近還帶字典上學，整個書包超重」、「我們家也是，我阿嬤都說是在背石頭嗎」。

▲家長直呼，兒子都快被書包背矮了。（圖／翻攝爆怨公社）



對此，有網友建議，可將孩子的書包換成拖拉型的，「看過小孩用拖車型的書包，就不用背了」、「拖的比較輕鬆」、「建議把小孩的書包改成有拖拉的書包，可背可拖拉，不然書包真的太重了」。