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施暴77歲失智妻　家暴翁成「永和無頭屍」！網風向挺兇嫌：求輕判

▲▼永和無頭屍。（圖／記者陳以昇攝）

▲永和無頭屍，身分為84歲老翁。（圖／記者陳以昇攝）

網搜小組／劉維榛報導

新北永和的瓦磘溝大排驚見無頭男屍，震驚全台，起初推測是30至40歲男性，如今死者確定是84歲老翁，而兇嫌是死者的54歲兒子，因不滿爸爸長期施暴77歲母親，才會痛下毒手。家庭悲歌曝光後，網友紛紛心疼又同情直呼，「如果真的是因為長期施暴家人被宰，那罪有應得。」

昨（8）日有民眾瓦磘溝內有男屍，警方打撈上岸後，發現屍體只剩下軀幹，頭顱、四肢都殘缺，犯案手法與古代酷刑「人彘」（彘，音同智）極為相似。起初，警方經採證後發現死者為一名約30、40歲男性，如今真相逆轉，死者為84歲符姓老翁，警方鎖定一名54歲符姓嫌疑人涉嫌重大，經初步訊問符嫌坦承因不滿其父親長期施暴母親，因而懷恨殺害其父並肢解棄屍。

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據了解，死者原本被安置在台中地區的長照中心，上個月才被接回永和安置，結果返家後對失智妻子施暴與言語羞辱，符嫌在11月28日趁父親熟睡時，使用枕頭悶死父親，並把遺體拖到頂樓用收納箱裝著。直到12月6日屍體傳出腐爛味道，符嫌才使用美工刀跟鋸子肢解遺體，7日凌晨用登機箱載運到保平路大排水溝傾倒棄屍。

▲▼永和無頭屍案，分屍案，符男被移送到分局，低頭不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

▲54歲符男被移送到分局，低頭不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

這起家庭悲劇曝光後，許多網友認為雖不該檢討死者，但對於家暴零容忍，「長期家暴導致這種下場...也是自己造成的」、「如果原因真的是因為受家暴，那支持受害者報仇，反正加害人施暴時也不曾想過別人有多痛」、「情有可原，原來是家暴父，判個幾年就好了」、「為社會除禍害，請輕判」、「長年下來累積的怨恨太深了」、「這種事情，最痛最傷心痛苦的是這位媽媽，但願她能承受這樣的打擊和椎心之苦」。

家家有本難唸的經，本站也進一步追蹤，符男所住的社區是他們家自地自建的，一共有2棟建物分為24戶，附近住戶透露，死者的女兒為建商，但房子正在建築時，符男擔任建地監工，卻違規在頂樓處預留空間增蓋違建，房子蓋好後符男還偷接社區公電，覺得符男的個性比較自私。

鄰居也提到，有見過符男，但他們一家比較少跟人互動，而社區，這幾天沒有特別聽到什麼打架、吵架聲音或異味，符男的父母親也沒有出來，只知道符男已婚育有女兒，而他的妹妹結婚後搬走，妹妹的小孩則與符男住在同個社區。

▼符姓犯嫌女兒（右）。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼符姓犯嫌女兒（右）。（圖／記者游宗樺翻攝）

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