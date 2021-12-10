　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹聯堂兄弟檔專替人暴力討債　當街攔車持棍棒逼還錢簽本票

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵一隊接獲線報，1名竹聯幫雷堂成員，專門替人處理債務問題，以暴力討債的方式威脅被害人，另外還從事放款等行為，警方在8日上午，逮捕該名成員與堂弟以及旗下8名小弟，並搜出棍棒、刀械等暴力討債工具。

警方調查，39歲的黃姓男子，平時以竹聯幫雷堂成員自居，找來29歲的黃姓堂弟吸收小弟，並替委託人處理債務問題，為了替40歲的李姓女子出面處理虛擬貨幣的148萬元債務，在2月份找了10多名小弟圍堵施姓被害人夫妻，當時因線上警力到場才作罷。

▲▼黃姓兄弟涉嫌替債主從事暴力討債，利用刀械、棍棒逼被害人簽下本票。（圖／記者邱中岳攝）

▲黃姓兄弟涉嫌替債主從事暴力討債，利用刀械、棍棒逼被害人簽下本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後黃姓男子又將施姓被害人騙到大同區一處民宅，拿出刀械棍棒，作勢毆打被害人，並喝令被害人簽148萬元本票，最後又用各種藉口勒索施姓男子加碼再掏出3萬元現金。

除此之外，黃姓堂兄弟旗下1名24歲的李姓小弟，因林姓被害人想賣母親的瑪莎拉蒂變現，要求李男充當買家，但最後被林母拒絕，李竟轉頭向林姓被害人要「紅包」。

▲▼黃姓兄弟檔替人處理債務糾紛，甚至在對方前往醫院就醫時當街攔車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黃姓兄弟檔替人處理債務糾紛，甚至在對方前往醫院就醫時當街攔車。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓被害人拒絕付款，僅提供1隻手機給李男，讓李感到相當不滿，李男還夥同小弟當街堵人，並且拔走汽車鑰匙，當街與林姓被害人展開追逐，最後逼到角落逼簽50萬本票。

另名簡姓男子因在2017年與另名張姓酒店經紀有1千1百萬的債務糾紛，原本還了2百萬，但張女卻因詐欺案入獄服刑，出獄後簡男又找黃姓堂兄弟出面處理債務，黃姓堂弟甚至還到張女住處堵人，並且在張女前往新光醫院就醫，直接將張女車子堵住要求付錢。

▲▼黃姓兄弟涉嫌替債主從事暴力討債，利用刀械、棍棒逼被害人簽下本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲有被害人找李姓男子出面裝買家，企圖騙母親賣瑪莎拉蒂名車，最後遭拒竟轉向被害人付紅包，不從還當街展開追逐。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在8日上午前往搜索，並逮捕黃姓堂兄弟以及李姓小弟共計10人，其中還有6名少年，並起出暴力討債用的刀械、棍棒等證物，訊後依照恐嚇、妨害自由以及《組織犯罪條例》送辦。

越女賣淫被遣返...再偷渡組樓鳳集團　揪恩客男友+4姊妹躺著賺

派出所長生日查獲通緝犯　資料一打傻眼：同名同姓同年紀

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
許瑋甯「公開談婚變」邱澤就在旁邊！　護愛6個月《當男人》作掩
驚見「南非返台確診」！　羅一鈞：驗出Omicron也不意外
邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」！　傻眼：我早就結婚了
PTT傳中研院染疫女「遵守SOP」遭職場霸凌　陳時中回應了
快訊／Delta+再增1例！　30多歲男義大利入境「無症狀確
春節檢疫訂房關閉！　中研院女接觸者90人入住檢疫所
張洪量愛妻肝硬化命危！　「好怕失去她」高雄長庚換肝救回
快訊／2人有症狀送採檢　結果出爐
中研院染疫女「男友陰性」很奇怪？陳時中強調：是目前
丘昌榮接富邦教頭　兄弟火速回應了
快訊／匡列擴大為110人！　初步採檢結果出爐
第三劑全面開放！　接種2劑滿5個月可打莫德納

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院　掛號櫃台前看A片「左手狂滑動」

撞擊畫面曝！基隆復康巴士衝對向猛撞貨車　疑駕駛身體不適釀禍

他酒後沒騎車只牽也不行　這個原因讓警察將他移送法辦　

拿性愛片逼「做最後一次」！渣男囂張扯喊：自己想好　她一看崩潰

快訊／批「馬英九無罪」判決違法　三中案北檢提上訴再戰二審　

竹聯堂兄弟檔專替人暴力討債　當街攔車持棍棒逼還錢簽本票

基隆警破獲11處「非法網路簽賭」　下注金高達1800多萬元

驚險現場曝！70歲翁油門當剎車踩撞噴情侶　機車慘壓輪下拖行

花330萬買二手賓利　引擎剎車避震器全都壞秒噴123萬

嗆警「被騙也是我的事！」　正妹網友邀投資加碼68萬秒暈船

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院　掛號櫃台前看A片「左手狂滑動」

撞擊畫面曝！基隆復康巴士衝對向猛撞貨車　疑駕駛身體不適釀禍

他酒後沒騎車只牽也不行　這個原因讓警察將他移送法辦　

拿性愛片逼「做最後一次」！渣男囂張扯喊：自己想好　她一看崩潰

快訊／批「馬英九無罪」判決違法　三中案北檢提上訴再戰二審　

竹聯堂兄弟檔專替人暴力討債　當街攔車持棍棒逼還錢簽本票

基隆警破獲11處「非法網路簽賭」　下注金高達1800多萬元

驚險現場曝！70歲翁油門當剎車踩撞噴情侶　機車慘壓輪下拖行

花330萬買二手賓利　引擎剎車避震器全都壞秒噴123萬

嗆警「被騙也是我的事！」　正妹網友邀投資加碼68萬秒暈船

世錦賽江宗翰抓舉、總和雙破全國紀錄　B組排名第1

貴賓狗熱情跟大狗打招呼遭「壓頭已讀」　飼主笑：求心裡陰影面積

看河馬被瘋狂攻擊！姐妹下體遭啃食「肚破腸流」　飼主：牠們很乖

共融公園屢次獲肯定　盧秀燕：努力打造宜居台中

高中鋁聯／許庭綸開轟　平鎮11日挑戰鋁棒三連霸

望著療癒山巒享用下午茶！直擊隱身清境城堡旁的歐風手作甜點屋

離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院　掛號櫃台前看A片「左手狂滑動」

頂新和德回饋在地暖心捐助　永靖國中小球員勇逐棒球夢

漏匡列外包商員工？　黃珊珊：疫調範圍增加中非缺漏

曾到染疫實驗大樓換濾網！廠商爆料「沒被匡列」⋯陳時中回應了

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

社會熱門新聞

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

即／中山高273K大貨車雙追撞橫倒路中　南下全線封閉

阿嬤沒錢幫孫買早餐　原因驚呆了

恐嚇高嘉瑜「網軍」身分曝光　果然就是林秉樞身邊的她

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

健身教練妻外遇店長　夫求償百萬

即／南港女研究員確診　疫調：被老鼠咬

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

帽T槍手逃陸被遣返　疑有共犯

更多熱門

相關新聞

老大暴虐成性要脫離　小弟竟被逼「打手槍」

老大暴虐成性要脫離　小弟竟被逼「打手槍」

橫行中部的楊姓主嫌所組的暴力討債集團，動不動就以暴力恐嚇威脅對方，開槍逼迫交出金錢，行徑之惡劣，連小弟不聽話，一樣被毆打，楊嫌就曾把一名想要脫離集團的小弟拘禁數天，每天照三餐打，而且還強逼該小弟當著眾人面前「打手槍」，惹得眾人在場一陣笑鬧。

獨／嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉了

獨／嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉了

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

警攻堅瓦解暴力討債集團救出人質

警攻堅瓦解暴力討債集團救出人質

竹聯幫獅堂「藥腳名單」外洩　內鬼遭關狗籠虐打

竹聯幫獅堂「藥腳名單」外洩　內鬼遭關狗籠虐打

關鍵字：

竹聯幫雷堂堂兄弟暴力討債

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面