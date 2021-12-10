竹聯堂兄弟檔專替人暴力討債　當街攔車持棍棒逼還錢簽本票

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵一隊接獲線報，1名竹聯幫雷堂成員，專門替人處理債務問題，以暴力討債的方式威脅被害人，另外還從事放款等行為，警方在8日上午，逮捕該名成員與堂弟以及旗下8名小弟，並搜出棍棒、刀械等暴力討債工具。

警方調查，39歲的黃姓男子，平時以竹聯幫雷堂成員自居，找來29歲的黃姓堂弟吸收小弟，並替委託人處理債務問題，為了替40歲的李姓女子出面處理虛擬貨幣的148萬元債務，在2月份找了10多名小弟圍堵施姓被害人夫妻，當時因線上警力到場才作罷。

▲黃姓兄弟涉嫌替債主從事暴力討債，利用刀械、棍棒逼被害人簽下本票。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後黃姓男子又將施姓被害人騙到大同區一處民宅，拿出刀械棍棒，作勢毆打被害人，並喝令被害人簽148萬元本票，最後又用各種藉口勒索施姓男子加碼再掏出3萬元現金。

除此之外，黃姓堂兄弟旗下1名24歲的李姓小弟，因林姓被害人想賣母親的瑪莎拉蒂變現，要求李男充當買家，但最後被林母拒絕，李竟轉頭向林姓被害人要「紅包」。

▲黃姓兄弟檔替人處理債務糾紛，甚至在對方前往醫院就醫時當街攔車。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓被害人拒絕付款，僅提供1隻手機給李男，讓李感到相當不滿，李男還夥同小弟當街堵人，並且拔走汽車鑰匙，當街與林姓被害人展開追逐，最後逼到角落逼簽50萬本票。

另名簡姓男子因在2017年與另名張姓酒店經紀有1千1百萬的債務糾紛，原本還了2百萬，但張女卻因詐欺案入獄服刑，出獄後簡男又找黃姓堂兄弟出面處理債務，黃姓堂弟甚至還到張女住處堵人，並且在張女前往新光醫院就醫，直接將張女車子堵住要求付錢。

▲有被害人找李姓男子出面裝買家，企圖騙母親賣瑪莎拉蒂名車，最後遭拒竟轉向被害人付紅包，不從還當街展開追逐。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在8日上午前往搜索，並逮捕黃姓堂兄弟以及李姓小弟共計10人，其中還有6名少年，並起出暴力討債用的刀械、棍棒等證物，訊後依照恐嚇、妨害自由以及《組織犯罪條例》送辦。

越女賣淫被遣返...再偷渡組樓鳳集團 揪恩客男友+4姊妹躺著賺

派出所長生日查獲通緝犯 資料一打傻眼：同名同姓同年紀