刺青男北市東區酒駕被抓　女友抓狂呼叫支援嗆：我明仁會的！　

▲警方在現場對王男進行酒測，同車女友在旁關心。（圖／突發中心攝）

突發中心／台北報導

台北市信義區28日凌晨4時許，一名男子酒駕開著BMW雙門轎車，載著女友行經忠孝東路、松仁路路口時，因引擎噪音過大，巡邏的交通分隊警員發現後將車輛攔下，聞到車內飄出濃濃酒味，於是勒令駕駛下車，經酒測後其酒測值高達0.54mg/l，全案依公共危險罪嫌偵辦，但當車輛準備移置時，2名自稱是「明仁會」成員的男子現身，徒手勒住現場記者阻擋採訪，頻頻高分貝嗆聲。

▲警方將王男銬上手銬，依法帶回偵辦。（圖／突發中心攝）

據了解，王姓男子（23歲）事發時開著白色BMW轎車，行經忠孝東路、松仁路路口時，被信義分局交通分隊警員攔下，王男見警方上前表示想要拒測，經衡量後，王男才答應配合警方吹氣酒測，孰料酒測數值高達0.54mg/l，於是進行權力宣讀準備依法上銬帶回。

王男同車的女子見男友被捕，情緒激動上前關心，王男把手機交給女友時，不忘大聲提醒對方密碼，一旁排隊等買宵夜的民眾全聽在耳裡。警方經權利告知後，依法對王男上銬帶回偵辦。但當警方準備移置車輛時，出現2名自稱是明仁會成員的男子現身，分穿白色上衣與藍色外套，高分貝對記者嗆聲「拍什麼？」甚至出手用力勒住記者頸部，警方見狀將雙方隔開制止衝突擴大，並抄錄現場人員資料進行追查，以釐清男子身份。

▲王男駕駛的BMW。（圖／突發中心攝）