債務糾紛／綁架他狗鍊球棒蟹腳鉗凌虐　警攻堅救出20歲肉票

▲台南市警六分局調派保大特殊任務編組警力等40多名幹員，持拘票、搜索票攻堅犯嫌巢穴救出人質，拘捕5名犯嫌到案，瓦解橫行台南之暴力集團。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警六分局25日接獲一名母親報案，稱兒子因賭債糾紛深夜遭人押走，警方受理後立即組成專案小組，並調派保大特殊任務編組警力等40多名幹員，持拘票、搜索票攻堅犯嫌巢穴，12小時內順利救出人質，隨後兵分多路同步至高雄市湖內區、台南市仁德區及東區等處，拘捕5名犯嫌到案，瓦解橫行台南暴力集團。

25日早上5時許，台南市警六分局鹽埕所接獲一名41歲的母親報案稱，20歲兒子因在外積欠賭債，深夜遭歹徒強行押走，兒子打電話求助，要母親籌措贖金，該名母親因短時間籌不出錢，想到兒子還在對方手上，心急如焚，即向警方報案。

警方獲報後，六分局即會同市刑大幹員組成專案小組，動用近40餘名警力，運用科技設備，即時鎖定涉案車輛，經多方追查、監控，查出人質遭囚禁處所。警六分局長陳錦文隨即親率幹員抵達現場坐鎮指揮，經出動保大特殊任務編組警力強力攻堅，平安救出遭凌虐傷重之被害人，當場逮獲2名犯嫌，並查扣施虐之球棒、鐵棍、蟹腳鉗、狗鍊、武士刀、空氣手槍、K盤等證物，其餘3名共犯陸續於26日前往高雄市湖內區、台南市仁德區及東區等處拘捕到案，一舉瓦解；以24歲陳姓男子為首的暴力討債集團！全案偵訊後依槍砲、毒品、恐嚇、妨害自由、傷害罪嫌移送

市警六分局長陳錦文表示：暴力討債集團危害治安甚鉅，一定要迎頭痛擊、徹底掃蕩。對於任何危害市民生命財產之不法幫派暴力犯罪，本分局絕對全力打擊，絕不手軟。也呼籲市民：賭博網站是騙局，平台背後往往是不法分子在操控輸贏，務必認清網路賭博套路，以免誤入犯罪集團圈套，惹禍上身。