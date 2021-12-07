越女賣淫被遣返...再偷渡組樓鳳集團　揪恩客男友+4姊妹躺著賺

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山二派出所接獲線報，日前查獲的越南籍賣淫女子竟再度偷渡來台，並且與曾經的「恩客」交往，共組樓鳳賣淫集團，透過男友在網路刊登廣告，越南女吸收逾期居留的「同鄉」，每個月淨賺至少10萬元。

警方調查，39歲的武姓越南籍女子，在2018年來台賣淫遭查獲遣返，但沒想到在2021年2月又再度偷渡來台賣淫，並結識20歲的林姓恩客，2人展開交往後共組賣淫集團。

▲越南妹賣淫遭遣返，又偷渡來台組「賣淫集團」。（圖／記者邱中岳翻攝）

由武姓越南妹在外招攬25至35歲的越南籍、印尼籍女子，並且在林森北路承租4間套房當成賣淫場所，每次價格約在1千3百元至2千元不等，武女則抽取百分之30的佣金。

除此之外，林姓男友則在網路刊登廣告招攬客人，武女則每個月支付林男3萬元薪水，每個月初步估計淨賺約10萬元左右，警方除了查獲武女、林男之外，另外還查獲4名越南籍女子。

▲越南妹曾被遣返又偷渡來台組「賣淫集團」，招攬逾期同鄉一起賺錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，4名外籍女子都是逾期居留身份，最後將一干人等依照妨害風化等罪嫌送辦，另外武姓越南女子等5名外籍女子， 則另依移民法相關程序遣送出境。

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