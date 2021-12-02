沒品維尼恐GG！幫林秉樞洗白帶風向稱「有高影片」　高嘉瑜將提告

▲高嘉瑜遭男友林秉樞家暴引發社會關注。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張君豪、陳以昇／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打並囚禁在新北市板橋區馥都飯店，林男1日被拘提到案查扣隨身兩支iPhone手機、錄音筆隨身硬碟，其中最關鍵就是一顆具充電、備份功能的黑色「豆腐頭隨身碟」，但《東森新媒體ETtoday》向高嘉瑜團隊查證過後，發現警方查扣的該 款備份豆腐頭是黑色，並非她在旅館看到林男備份她私密影片的白色豆腐頭，高嘉瑜陣營透過律師聲明，希望追回可能還留在外的備份。





▲有網友質疑台獨機關槍李柏璋公然聲稱有高嘉瑜影片，認為檢警應展開追查。（圖／記者張君豪翻攝）

另外針對「台獨機關槍」綠營側翼李柏璋，涉嫌在知名網路論壇PTT八卦版發文替林男洗風向，雖然事後驚覺不對刪文，但遭網友備份他的關鍵推文「ID:CrazyWinnie(沒品維尼)疑似李伯璋、在八卦板發文說 有相關的影片，高委員此案警方已經在偵辦，有些PTT資料應該現在收集」、「因為我寄信給CrazyWinnie 他說有高委員的影片」。

對此高嘉瑜陣營表示，目前根據網路留言資訊及私下收集的資料，確認林男在警方收網前可能與李柏璋有密切聯繫，甚至高嘉瑜懷疑林男把備份的私密影照交給李柏璋帶風向用，高甚至擔心林男就算被收押，也可透過其他有互動的網軍團夥進行後續的人身攻擊，遂行林男的恐怖情人手段，該陣營透露「懷疑李柏璋根本就是林男同案共犯，會請律師向檢警提出追訴」。

高嘉瑜當時在飯店內，發現林秉樞用來拷貝她手機資料的豆腐隨身碟（Qubii）內有她及其他3名女子的資料夾，裡面都是女性私密照片，但高清楚記得該款豆腐頭是白色的，雖然後來有請律師勘查查扣證物清單，但直到2日下午檢方公布查扣豆腐頭畫面，這才驚覺檢警查扣證物是黑色豆腐頭，高嘉瑜懷疑林男已將私密照片備份甚至外流。

因此下午高嘉瑜陣營會委託律師出面發表聲明，希望檢警能再加把勁、把林男額外備份的影照豆腐頭隨身碟追回，並將對李柏璋網路po文洗白林男，以及聲稱有額外影片，認定他與林男間傳遞資料，不排除他是恐怖情人案的同案共犯，將對李柏璋提出告訴。偵辦林男家暴案件的新北警方則回應，將待高嘉瑜陣營及律師決定後續提告動作後，再遵從檢察官指示進行後續案件調查。

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