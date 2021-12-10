4女大街「下體直接露出」！順手牽羊被抓包　遭眾男私刑扒光衣物

Can anyone believe that a woman would be stripped naked and beaten publicly for stealing? But such unbelievable things are happening in Pakistan



Another disgusting video showing Mob Justice in Pak. Human Rights has become a horror story in Pakistan@ANI @thetribunechd @republic pic.twitter.com/pdi8S3ZKRM — Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) December 7, 2021

記者王佩翊／編譯

巴基斯坦有4名女子因為涉嫌偷竊，當場被多名男子動用私刑，在大街上將她們的衣物扒光，甚至連內褲都扯掉，使4人下體直接露出，並拿出棍棒毆打。然而一旁的路人非但沒有上前幫忙，還全部圍在一旁拿出手機錄影訕笑。據悉，事後警方到場逮捕了5個人，但究竟是哪5個人被逮以及是以何種罪名遭逮，目前還不可知。

根據《每日星報》報導，有4名巴基斯坦女性疑似因為在一間商店行竊被發現，因此遭到一群男子當眾扒光衣服示眾。從曝光的影片可以看到其中2名女性的衣物被脫到只剩內衣，連內褲都被扒光。女方連忙撿起在地上的罩袍與頭巾裹住身體，但隨即遭一旁的男子再度扯掉。

▲受害女子在大街上衣物被扒光（圖／推特／Manjinder Singh Sirsa）

這群男子不只將4人的衣物扯掉，還拿出棍子毆打她們，十分殘忍。據悉，還有女子同時被多名男性強行抓住腳踝與手腕，拖行在地上。儘管在一片混亂中，這些女性不斷大喊大叫，尋求協助，但一旁的人都只是默默在旁邊訕笑看熱鬧，甚至拿出手機錄下施暴畫面。

4人就這樣被迫裸體示眾長達1小時，直到警方到場制止，整場鬧劇才暫時畫下句點。事後現場有5人遭到警方逮捕，但是目前尚不清楚誰被逮，以及是因何種罪嫌遭到逮捕。

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