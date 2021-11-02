鳳梨一句人之常情被指「私刑合理」　動怒回應：這樣錯了嗎？

▲女嬰保母被私刑。（圖／翻攝自IG／雕博）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名11個月大的女嬰在保母家腦部遭撞擊，送醫不治身亡，蔡姓保母事後遭到4人私刑，引起許多討論。對此，網紅鳳梨（吳泓逸）相當憤怒，當初他說「情緒上來是人之常情」，卻被曲解成「私刑是人之常情」，讓他十分傻眼，「我不知道我錯在哪…？」

吳泓逸的好友、刺青師彫博將11個月大的女兒托給保母照顧，第二天腦部就遭到撞擊，送醫不治身亡。事後雕博控訴，保母說詞前後不一，一下子說「孩子自己跌倒」，又說是「抱的時候不小心放掉，導致摔倒」，還連續摔到2次，讓他相當憤怒。

▲鳳梨回應好友雕博的行為。（圖／翻攝自YouTube、Facebook／鳳梨吳泓逸）



事件經過發酵，蔡姓保母遭到私刑的影片也隨之曝光。網紅「正義哥」徐奕今2日分享一則影片，內容是4名男子站在保母家門口，多次賞保母巴掌、將保母踹倒在地，時間將近8分鐘。

對此，雕博也坦承，就是他動手打人，時間點在隔天。而「鳳梨」吳泓逸也表示，若設身處地著想，無論女童是否遭虐致死，單就女兒托給保母照顧，結果人送醫搶救，想知道發生什麼事，卻只得到推託之詞，換做是誰，都會有情緒上來，「這應該是人之常情。」

沒想到，吳泓逸的說詞卻被曲解成，動私刑是「人之常情」，引起許多討論。對此，他本人在臉書回應，被問及是否認為「私刑是對的」時，明明就說「交由檢調司法處理」。

不過，認為有情緒上來「是人之常情」，卻被曲解成「動私刑是人之常情」，讓他相當傻眼，他不願意在受害者的傷口上撒鹽，因此不願主動提及這件事，只是默默給予幫助，「我不知道我錯在哪…？」

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