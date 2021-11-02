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社會 社會焦點 保障人權

仁武保母遭私刑「甩巴掌＋踹飛」！地檢署看不下去說重話了

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲保母遭私刑影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自YouTube）

記者閔文昱／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）先前指控，好友刺青師彫博11個月大的女兒送到保母家第2天就不幸身亡，目前全案警方正在進一步調查，但網路上最近傳出保母遭4名男子私刑動粗的影片，引發各界關注。對此，橋頭地檢署今（2日）發布聲明稿表示，女嬰案已由檢察官與警方專案小組積極偵辦，切勿以傷害等非法私刑作為，傷害他人，「如有違法，本署將依法究辦。」

刺青師彫博日前將女嬰託付給有合格執照的優良保母照料，怎料僅短短2天，孩子頭部就遭到重創，經送醫搶救後仍宣告無效死亡；彫博為此透過好友鳳梨發聲，指控保母虐嬰致死，全案曝光後引起社會輿論譁然，但保母究竟是否有施虐行為，目前仍待檢警進一步釐清。

▲鳳梨質疑女嬰保母未收押「我看不太懂這邏輯」。（圖／翻攝自臉書／鳳梨 吳泓逸）

▲11個月大的女嬰在保母家死亡，鳳梨一開始便代替家屬公開此事。（圖／翻攝自臉書／鳳梨吳泓逸）

網紅「正義哥」徐奕今（2）日在臉書轉傳一則影片，只見有4名男子到該名保母家，一名女子上前開門後，馬上被其中一名黑衣男子賞巴掌，隨後更多次被推倒在地，甚至被踹，影片共長達7分58秒。由於徐奕先前曾在直播時透露他和女嬰父親前往保母家，雖然沒有畫面，但疑似有巴掌聲、撞擊聲，且也有保母承認她重放女嬰等內容，因此應與上述影片為同一事件。

對此，女嬰的刺青師父親彫博向《三立新聞網》坦言，畫面中動手的人就是他，那是在女兒過世的隔天，他認為「影片公布非常好」，剛好可以打臉保母之前聲稱家中沒裝監視器的說法。而好友鳳梨得知此事後，僅低調表示「人之常情」，畢竟親生小孩被欺負，家長肯定會生氣，「更何況孩子死了」。

▲▼網紅鳳梨爆料，高雄仁武，刺青師好友11月大女嬰遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

▲女嬰父親、刺青師彫博。（圖／記者賴文萱攝）

針對這起事件，橋頭地檢署今發聲明稿指出，查影片內容是發生在今年10月15日13時許，專案小組於事件發生後，已製作相關人員筆錄，瞭解案情，事後並已加強巡邏，防範再次發生。

對於家屬質疑橋頭地檢署檢察官於庭訊時所問內容與案情無關及訊問態度糟糕部分，聲明稿提到，檢察官於訊問時，是針對案情內容及辦案所需要資訊，均與案情相關，檢察官也無態度糟糕情事，所有訊問過程均有全程依法錄音錄影存證。

橋頭地檢署呼籲，本案已由檢察官與警方專案小組積極偵辦，現正由法醫研究所鑑定詳細死因。檢察官必依法偵辦本案，發現真相，以還被害人公道，「也請民眾保持冷靜、理性，靜待偵查結果，切勿以傷害等非法私刑作為，傷害他人，影響案件進行，如有違法，本署將依法究辦，以維社會安寧。」

仁武分局則表示，保母保留法律追訴權，目前尚未提告，但警方對暴力行為絕不寬貸，必依法偵辦。許多網友也紛紛表達看法，「保姆不是說沒有安裝監視器，無法提供女嬰即時送醫的畫面？」、「作父親的已經很理智了！女兒是死掉不是受傷而已」。不過也有網友認為、「再怎麼氣也不能私下動手吧」、「如果警方偵辦後證實只是意外，那這些人的『正義』算什麼呢？」。

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