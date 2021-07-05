【廣編】大亞集團66週年持續串連你我　在各種不確定之下穩定連結每個日常

▲大亞集團在戶外有使用電纜的大型版位設立廣告，模擬透視圖至建築大樓的內部。

圖、文／大亞集團提供

2021年大亞集團邁入第66週年，恰逢疫情再起，做為能源傳輸的領導品牌，大亞運用「透明」的創意概念與日常用品的結合，持續向大眾傳遞默默守護的安定力量。沈尚弘董事長表示：「大亞集團期望在各種不確定之中，人們能因感受到穩定的能源傳輸而安心；而大亞也將持續支撐每個人穩定的日常，不停歇的陪伴大家一同前進，期許得來不易的日常早日回歸。」手機、耳機、電動機車、電飯鍋……，這些物件在被遮蔽的地方，都埋藏著大亞的產品，儘管看不見，卻為運轉的動能提供了不可或缺的力量。

因此，大亞集團繼去年創下近百萬點閱率的《時代篇》與《日常篇》形象廣告，以及引起各方熱烈迴響的《STEADY POWER穩定日常》線形藝術展之後，今年更首度將「透明」的概念與生活中像是電動機車、電飯鍋、手機、泵浦、充電樁等物件結合，讓人們理解並感受，電線電纜實際上與日常生活的關係是非常緊密的。大亞更進一步挑選於北中南各城市人流較多的地點，延伸透明視覺的概念，於戶外有使用電纜的大型版位設立戶外廣告，模擬透視圖至建築大樓的內部，讓大眾藉由實際看到埋藏於的設施中的電線電纜，進一步察覺大亞的確充斥著日常的生活之中，用最堅定的力量，屹立不搖的支撐著我們的日常。