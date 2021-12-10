按摩店傳「男女連結」喘息聲　 警等他們「告一段落」再抓

▲新興分局破獲理容院暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市七賢二路某按摩理容院暗藏春色，新興警分局員警8日喬裝成客人前往消費，趁機控制櫃臺人員後，稽查警力隨即在二樓的3個房間聽到「人與人連結」的喘息聲，警方還等3間房的男女完事後，才將全部的人帶回偵辦。

▲新興分局將按摩女帶回警局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市新興警分局日前獲報，七賢二路某按摩理容店疑有違法從事色情性交易，警方連日探訪蒐證後向高雄地方法院聲請搜索票，8日派員警先喬裝成客人入內，趁機控制林姓櫃檯人員（37歲）和顏姓負責人（23歲）後，在二樓的3間房間聽見「人與人連結」的喘息聲，專案人員也不打擾，便在門外等候，待客人走出時立即表示身分，共計查獲完事的3對男女。

警方調查，這次共查獲張女（31歲）與陳男（56歲）、楊女（44歲）與萬男（34歲）、郭女（42歲）與楊男（39歲）等6人分別以1600元的價錢從事半套性交易，女服務生也坦承每次性交易後再將800元交由店家抽成。

警方當場查扣當天營業日報表、臨檢燈遙控器等證物。全案客人與女服務生等6人依社會秩序維護法移請裁罰；另顏男與林男等2人依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。