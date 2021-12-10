阿嬤沒錢幫孫子買早餐！374萬退休金突蒸發　家人一問驚呆了

▲高市刑大逮捕詐騙集團蔡姓車手（左）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

72歲的林姓阿嬤平常都會幫孫子買早餐，但近來阿嬤向子女們伸手要錢，家人覺得阿嬤還有幾百萬的退休金，手頭應該不會拮据，一問之下，才得知阿嬤先前被詐騙集團騙走374萬元的退休金，不得已才開口要錢，家人趕緊報案，高雄市警方循線逮捕涉案的劉姓女車手，可惜尚未能追回阿嬤的退休金。

▲高市刑大逮捕詐騙集團劉姓女車手（左）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市刑大表示，林姓阿嬤是在今年6月間詐騙集團電話，自稱是健保局人員，指稱她的健保卡涉嫌詐領健保費，要她提供存款資料，並強調偵查不公開，不准告知其他親友，幾天後阿嬤又接到自稱檢察官來電，要求林婦把名下財產轉移至指定帳戶，否則就要拘提她。

一聽到要被拘提，阿嬤嚇得分4次將374萬元的退休金匯出，事後阿嬤雖然愈想愈不對，但又不敢讓子女知道自己被騙，只好隱瞞下來，由於阿嬤平常都會幫孫子準備早餐，身上沒錢後阿嬤只能向子女伸手要錢，子女覺得有異，追問之下才知道阿嬤被騙，趕緊到警局報案。

▲詐騙集團以假冒健保局、檢察官的方式行騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市刑大循線追查，鎖定在早餐店工作的劉女（22歲）曾當車手，領走阿嬤的136萬元，警方逮捕劉女後，她坦承犯行，說自己缺錢買唉鳳手機才會當車手。

此外，還有一名退休張姓老翁（66歲），也被同樣手法騙走90萬元積蓄，連自己上醫院看病的錢都沒有，也是在家人逼問下才承認被騙。

高市刑大追查發現，車手提領現金都在高雄市區，經追查得知車手身分後，本月初逮無業的蔡男（30歲），也來不及追回老翁被騙的錢，警方在訊後警方將2車手移送高雄地檢署偵辦，並擴大追查集團上游成員。

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