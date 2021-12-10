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金與正離奇消失2個月！南韓無法掌握動向　被爆執行「祕密計畫」中

▲▼南韓統一部分析，金與正在北韓國內的政治影響力依然不減。（圖／達志影像）

▲金與正已經2個月未曾公開露面，連南韓當局都無法掌握她的下落。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩近年病危說、替身說的傳聞越演越烈，而她的胞妹金與正也逐漸接近權力核心，同時多次以個人身分下令指揮重要決策，包含閃電炸毀南北韓聯絡所等。然而急於大動作向外界證明自己地位的金與正卻罕見地消失2個月，韓媒《朝鮮日報》則報導，這很有可能是因為金與正在「蠢蠢欲動」的預兆。

根據《朝鮮日報》報導，金與正自從10月11日在北韓勞動黨建政73週年紀念日出席「2021國防發展博覽會」後，就徹底消失在大眾面前，至今已經2個月，就連南韓當局也無法掌握金與正的動向。事實上，金與正先前就曾經有一段時間並未出現在公共場合，但是當時南韓當局掌握到，她曾經在地方有過非公開的視察行程，但這次卻完全無法掌握金與正的動向。

▲▼研究認為，金正恩、金與正的最終目標為挑撥並弱化南韓與美國之間的關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金與正疑似在協助金正恩，執行秘密計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2018年4月板門店兩韓峰會，金與正隨000000侍在側，被外界認為是北韓第二把交椅。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩11月16日曾經前往三池淵的建設現場視察，12月1日則是召開勞動黨政治局會議，但是金與正卻都罕見沒有同行出席，就這樣消失在鏡頭前長達2個月，外界也紛紛懷疑金與正是否是出現「異狀」。有分析推測，金與正可能是不幸染疫且症狀惡化，或是施政上出現重大紕漏引發哥哥不滿等。

《Daily NK日本》總編輯高英起則認為，「北韓官媒《勞動新聞》11月8日在一篇報導中以『首領』稱呼金正恩，在此之前卻都是以『最高領導人』或是『元帥』等稱謂稱呼他。金正恩2022年即將迎來執政10週年，因此將自己偶像化、神格化的意圖更加明顯。」

他提到，「首領一詞在北韓，原本是用來指稱金正恩的祖父金日成，如今如果是要改變人民的傳統觀念，宣傳煽動部門的工作尤為重要，其中身為該部門副部長的金與正的努力更為重要。因此也有人認為，金與正是為了要維持哥哥的神格化，才會暫時集中注意力在工作上，減少出席公開場合的次數。」

南韓國家安保戰略研究院前院長劉性玉則表示，北韓很有可能是採取神秘主義的戰略，透過金與正消失一事，吸引外界的注意力，屆時一旦金與正重新現身，便能獲得眾人目光，同時展現出金與正的存在感。但他也提到，金與正可能是正忙於其他新的活動，才會暫時取消公開活動。

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