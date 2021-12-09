　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

22歲超狂酒店妹不爽被逮　竟「變身瘋犬」狠咬女警官

▲陪酒,酒店小姐,喝酒,約會,兩性。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲該名酒店妹因為涉嫌妨礙公務再次遭到逮捕。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本島根縣一名22歲酒店妹11月因為涉嫌破壞男性友人的照片，因此遭到逮捕，然而她3日更在拘留所內鬧事，甚至還狠咬了壓制她的警官，導致一名女警有手臂受傷。警方9日依妨害公務與傷害罪嫌將其再逮捕。

根據《山陰中央電視台》報導，這名住在島根縣濱田市的22歲酒店妹11月中旬在另一名20多歲的男性友人家中，疑似因口角不和，竟突然砸碎對方家中的相框，並撕毀8張照片，對方隨即通報警方，而該名酒店妹也立即被警方依損毀罪嫌逮捕，並留置於濱田警察署的拘留所中。

酒店妹3日上午卻突然在拘留所的房內大喊大叫，甚至試圖做出暴力舉動，因此被警方移至保護室。然而被安置在保護室的酒店妹卻企圖傷害自己，5名警方隨即衝上前制止，並制伏該名女性。然而其中一名女警官原本正壓制住酒店妹的上半身，沒想到卻被她突然回頭猛咬了一口。

該名27歲的女性巡查部長右手臂因此被咬傷，警方9日依妨害公務與傷害罪嫌將該名22歲酒店妹再逮捕。而她被逮後卻絲毫不在意地稱，「雖然我沒有印象了，不過有證據的話那應該就是我咬的吧。」

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
LINE實用密技曝光　多張照片傳來有解了
獨／本土+0破功！　北市年輕女確診
Google全球發4.5萬元！　員工、實習生人人有
王少偉交往有大忌！一觸犯「就分手」　許藍方曝：他沒有安全感
快訊／陳修將交保畫面曝！　喊：司法會有公道
快訊／永和逆子「殺父分屍」遭移送！　低頭不發一語
回憶沒了！　76年「老字號產品」將停產
男大生傳「少女裸照」求上車！　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日老翁開車「連撞7幼兒園童」後爆吐昏迷！　頭痛硬撐開車釀大禍

沙烏地駱駝選美　超過40隻「偷修臉」施打肉毒桿菌遭除名

22歲超狂酒店妹不爽被逮　竟「變身瘋犬」狠咬女警官

校長帶頭下手！4女學生遭15師集體性侵　控：女老師幫忙壓著我們

印度軍機墜毀前畫面曝！目擊者：有人跳機逃命「臉燒到無法辨認」

度假海灘槍擊驚魂！5槍手「從海上掃射」　遊客只穿泳裝狂奔逃命

日雅子皇后58歲生日！睽違1年9月問候公婆　抑鬱18年病情仍起伏

為了30萬元！21歲女被媽強迫嫁給司機　2個月後遭丈夫割喉殺死

壯男喊「輕症沒關係」拒打疫苗　臨死前後悔了！心碎求救訊息曝光

拜登民主峰會今晚登場　受邀名單已掀緊張氣氛

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

日老翁開車「連撞7幼兒園童」後爆吐昏迷！　頭痛硬撐開車釀大禍

沙烏地駱駝選美　超過40隻「偷修臉」施打肉毒桿菌遭除名

22歲超狂酒店妹不爽被逮　竟「變身瘋犬」狠咬女警官

校長帶頭下手！4女學生遭15師集體性侵　控：女老師幫忙壓著我們

印度軍機墜毀前畫面曝！目擊者：有人跳機逃命「臉燒到無法辨認」

度假海灘槍擊驚魂！5槍手「從海上掃射」　遊客只穿泳裝狂奔逃命

日雅子皇后58歲生日！睽違1年9月問候公婆　抑鬱18年病情仍起伏

為了30萬元！21歲女被媽強迫嫁給司機　2個月後遭丈夫割喉殺死

壯男喊「輕症沒關係」拒打疫苗　臨死前後悔了！心碎求救訊息曝光

拜登民主峰會今晚登場　受邀名單已掀緊張氣氛

長榮航空搶攻會員經濟邁大步　全新平台「消費累積哩程」吸客

投資客注意！內政部修法「預售屋禁換約」　最重罰5千萬

陳修將20萬交保！檢：明送抗告書狀　最快下周重開羈押庭

100元買自助餐回家嫌有臭酸味　悍女發飆油雞便當狠甩闆娘身上

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

柯建銘曝范雲衰到第一次做莊請吃飯　林秉樞打電話說要來

與社區共融、共榮！　華光基金會鼓勵身障者進入社區自立生活

Karencici辣洩「腿根+超兇蜜臀」！　揪男友甜產「愛的結晶」

先別管聖誕老人了！變裝「鰲拜」免費玩六福村　麗寶打造最大聖誕城

新庄剛志驚嘆新洋投很強　喜歡甘特長髮模樣「剪掉好可惜」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

糗炸！2女硬擠「坐進購物推車」卡住

正妹直播切西瓜　吸引35萬人觀看

陰莖增大術後嗨翻！他下面快爆開

用夢中數字買樂透　男爽中9千萬

17名女學生被下藥　校董獻給朋友侵犯

BNT疫苗試驗結果振奮　美股微幅收高

10歲女童創業當老闆「首月進帳554萬」

中國擋立陶宛貨物　歐盟評估是否違世貿規則

富二代狂啪50女偷拍還辯「重視人權沒亂傳」

立陶宛在中國卡關　 2022年對台出口可望增加

研究：新冠病毒躲進脂肪逃避免疫

他花3千元買比特幣　爽買藍寶堅尼

更多熱門

相關新聞

日雅子皇后58歲生日！抑鬱18年　睽違1年9月問候公婆

日雅子皇后58歲生日！抑鬱18年　睽違1年9月問候公婆

日本皇后雅子9日度過58歲生日，受到新冠疫情影響，今年慶祝活動雖然不像去年一樣全部取消，但仍然大幅縮減範圍，慶生宴也僅有家人出席。雅子稍早透過書面發表生日感言時也特別提到上週剛成年的愛子公主，同時希望全國人民能盡快度過疫情所造成的難關。另一方面，雅子皇后因抑鬱罹患適應障礙症已經18年，醫師團則表示，目前病情仍有起伏，尚未痊癒。

助台灣以觀察員身分參與WHA　日相岸田允持續推動

助台灣以觀察員身分參與WHA　日相岸田允持續推動

富二代狂啪50女偷拍還辯「重視人權沒亂傳」

富二代狂啪50女偷拍還辯「重視人權沒亂傳」

北韓服務業淪「賣淫天堂」　金正恩也管不動！

北韓服務業淪「賣淫天堂」　金正恩也管不動！

鹿兒島十島村6.0強震！「5天狂搖200次」村民崩潰

鹿兒島十島村6.0強震！「5天狂搖200次」村民崩潰

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

新北「移動豪宅50萬」包管線　內部超高級

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

更多

最夯影音

更多
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面