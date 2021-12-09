日老翁開車「連撞7幼兒園童」後爆吐昏迷！　頭痛硬撐開車釀大禍

記者王佩翊／編譯

日本愛知縣一間幼兒園9日上午安排學生在外散步，沒想到卻突然有一輛汽車往孩童的隊伍暴衝而來，當場導致7名幼童受傷。而事發後肇事駕駛表示自己身體不舒服，突然開始爆吐，送院後失去意識，目前情況仍不樂觀。根據肇事駕駛友人透露，他當天早上就曾經提到自己頭痛不舒服，疑似是因為硬撐開車才會發生車禍，甚至波及無辜兒童。

根據《日本放送協會》報導，現年74歲的肇事駕駛9日上午9時40分左右，乘著黑色小客車突然衝進十字路口，並撞上當時正在過馬路的幼兒園兒童。根據警消透露，一共有10名4到5歲的幼童被送醫，其中7人受到輕傷，都沒有大礙。

肇事的男性駕駛則表示，自己身體不舒服，隨後開始爆吐，更突然昏迷，目前仍在醫院搶救中，情況最為嚴重。

根據警方表示，當時幼兒園正準備要帶著學生到附近公園散步，一共是3名老師與38名學生，但誰也沒想到在路上卻突然遭遇橫禍。據悉，事發前該名男子正在和朋友打球，但是卻突然覺得頭痛不舒服，因此便啟程回家，沒想到在返家途中出了車禍。

警方研判，該名男子可能是因為身體不舒服硬要駕駛，才會發生車禍，不過由於男子目前仍在昏迷中，詳細案發經過仍待調查與釐清。

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