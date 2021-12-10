「足跡再多也不怕！」實驗室女爆確診　醫揭1關鍵：病毒可能會碰壁

▲中研院。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣維持35天「本土＋0」破功，曾任中央研究院基因體研中心實驗室研究人員的20多歲女性（案16816）確診，Ct值15。消息曝光後，引發外界擔憂，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇對此表示，「我們有一定疫苗覆蓋率」，所以病毒很可能會碰壁，大家不要慌。

指揮中心昨（9日）晚宣布新增1例疑實驗室感染的本土病例，確診女子已經接種2劑莫德納疫苗，11月中旬在工作過程曾接觸病原，當下並無症狀，11月26日出現輕微咳嗽症狀，12月4日加劇，12月8日嗅、味覺異常，就醫採檢後於昨（9）日確診，初判染Delta變異株。

[廣告]請繼續往下閱讀...

確診者居住地在汐止，足跡則遍布雙北，包含京站、遠雄廣場、孫東寶、大三元酒樓、屈臣氏、台北月見君等8間商場餐廳，另也頻繁出沒於捷運南港-東門站。

▲案16816活動史。（圖／指揮中心提供）

由於確診女子的足跡有很多熱門地點，所以外界感到相當擔憂。對此，姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師 Pro'spect 」上貼文表示，其實本土實驗室感染病例不等同社區會大量擴散，「我們有一定疫苗覆蓋率，勿驚慌，病毒也可能會碰壁」。

▲姜冠宇呼籲大家不要慌。（圖／翻攝自Facebook／姜冠宇醫師 Pro`spect）

姜冠宇也向記者強調，因為「我們是『剛剛』二劑覆蓋率上來」，不像以色列打完很久了，抗體不會降得那麼快。此外，姜冠宇也說，不管疫情或變異株怎麼變，「我們的公共衛生作為都不會改變」，對防疫心態成熟的社會來說，就算足跡遍布各地「也沒在怕」，大家不要慌。