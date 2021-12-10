　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「足跡再多也不怕！」實驗室女爆確診　醫揭1關鍵：病毒可能會碰壁

▲▼中研院。（圖／資料照片）

▲中研院。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣維持35天「本土＋0」破功，曾任中央研究院基因體研中心實驗室研究人員的20多歲女性（案16816）確診，Ct值15。消息曝光後，引發外界擔憂，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇對此表示，「我們有一定疫苗覆蓋率」，所以病毒很可能會碰壁，大家不要慌。

指揮中心昨（9日）晚宣布新增1例疑實驗室感染的本土病例，確診女子已經接種2劑莫德納疫苗，11月中旬在工作過程曾接觸病原，當下並無症狀，11月26日出現輕微咳嗽症狀，12月4日加劇，12月8日嗅、味覺異常，就醫採檢後於昨（9）日確診，初判染Delta變異株。

[廣告]請繼續往下閱讀...

確診者居住地在汐止，足跡則遍布雙北，包含京站、遠雄廣場、孫東寶、大三元酒樓、屈臣氏、台北月見君等8間商場餐廳，另也頻繁出沒於捷運南港-東門站。

▲▼案16816活動史。（圖／指揮中心提供）

▲案16816活動史。（圖／指揮中心提供）

由於確診女子的足跡有很多熱門地點，所以外界感到相當擔憂。對此，姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師 Pro'spect 」上貼文表示，其實本土實驗室感染病例不等同社區會大量擴散，「我們有一定疫苗覆蓋率，勿驚慌，病毒也可能會碰壁」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／姜冠宇醫師 Pro`spect ）

▲姜冠宇呼籲大家不要慌。（圖／翻攝自Facebook／姜冠宇醫師 Pro`spect）

姜冠宇也向記者強調，因為「我們是『剛剛』二劑覆蓋率上來」，不像以色列打完很久了，抗體不會降得那麼快。此外，姜冠宇也說，不管疫情或變異株怎麼變，「我們的公共衛生作為都不會改變」，對防疫心態成熟的社會來說，就算足跡遍布各地「也沒在怕」，大家不要慌。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
2021新車銷量「前10強揭曉」！台灣神車再度換人
劉德華唯一最恨「這個人」！　受訪失控：看見就想揍他
跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大
尼加拉瓜2度斷交台灣　消息人士「不意外」：奧蒂嘉受夠了
快訊／中國宣布與尼加拉瓜復交！
北市跨年是否續辦？　柯文哲回應了
快訊／北市新足跡公布　確診女曾搭「兩路線公車」
研究員2度被老鼠咬　柯文哲：不太可能是動物傳人
快訊／北市匡列94人居家隔離　80人PCR出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尼加拉瓜斷交前「最後一篇文」曝光　網見大合照傻了：真心換絕情

快訊／中研院女染疫「第一波匡列採檢結果」　陳時中14:00說明

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

「足跡再多也不怕！」實驗室女爆確診　醫揭1關鍵：病毒可能會碰壁

中研院染疫大樓今封館　郵務人員送件坦言「會擔心」

26年老自強號誤點！軔機異常「逾2千人受影響」　台鐵：將列淘汰

中研院女染疫「當然不是老鼠咬」　醫籲2點很重要：別以為天下太平

台北車站傳誤點半小時　汐止-五堵自強號動力異常延遲

中研院1人染疫終結＋0　互動頻繁的台大「採取這措施」

中研院女「被鼠咬」染Delta？　專家列2疑點：男友陰性更離奇

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

耶誕城=板橋人惡夢？交通黑暗期　妹子怒飆台語：情侶一直親被閃瞎

尼加拉瓜斷交前「最後一篇文」曝光　網見大合照傻了：真心換絕情

快訊／中研院女染疫「第一波匡列採檢結果」　陳時中14:00說明

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

「足跡再多也不怕！」實驗室女爆確診　醫揭1關鍵：病毒可能會碰壁

中研院染疫大樓今封館　郵務人員送件坦言「會擔心」

26年老自強號誤點！軔機異常「逾2千人受影響」　台鐵：將列淘汰

中研院女染疫「當然不是老鼠咬」　醫籲2點很重要：別以為天下太平

台北車站傳誤點半小時　汐止-五堵自強號動力異常延遲

中研院1人染疫終結＋0　互動頻繁的台大「採取這措施」

中研院女「被鼠咬」染Delta？　專家列2疑點：男友陰性更離奇

男駕駛追撞廂型車零件噴散滿路　台68一度全線封閉

《華燈》小姐暗巷時尚照爆辣！謝欣穎黑旗袍「開腿半蹲」往下看傻眼

「國小到大學都有好學校」吃香！竹科園區客擠這區　房價翻倍漲

肌膚發光就靠它！「超強面膜」讓你榮登派對第一美

快訊／尼加拉瓜突斷交　朱立倫對中共打壓我國際空間「深感遺憾」

「綜藝咖小女生」黃沐妍《全明星3》刷紀錄　錢薇娟反應曝光

追撞前方女高中機車失控撞橋墩　男騎士頭部重傷命危

尼加拉瓜斷交前「最後一篇文」曝光　網見大合照傻了：真心換絕情

俄烏緊張台灣連帶成焦點　美警告中國動武侵台將是「危險錯誤」

免到苗栗！「2021內湖草莓季」開跑　一日遊路線走6聚落、4景點

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

生活熱門新聞

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

水神來了！2波變天時間表冷探15°C

P3實驗室爆陽性個案！知情人士：Ct值相當低

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

鮮肉晨跑被阿姨搭訕　劇情神展開

指揮中心緊張！抗疫重鎮P3實驗室被攻破

大姑買車　婆婆找媳婦討紅包8萬8

南港女研究員染Delta　男友篩檢「陰性」

實驗室20多歲女染疫不尋常！名醫疑點

全聯打破麻油她嚇傻！店員「超暖SOP處理」萬人讚翻

更多熱門

相關新聞

不贊成打疫苗送100元　柯文哲嘆：自己健康自己不顧

不贊成打疫苗送100元　柯文哲嘆：自己健康自己不顧

台北市南港P3實驗室爆出一位女實驗人員確診，市長柯文哲今（10）日於記者會提醒民眾趕快去打疫苗，並針對疫苗促銷送100元禮券的方式不以為然，強調打疫苗是保護自己，不贊成這樣的做法。

快訊／擴大篩檢量　柯文哲宣布：北市7個篩檢站今起整天服務

快訊／擴大篩檢量　柯文哲宣布：北市7個篩檢站今起整天服務

快訊／跨年是否續辦？柯文哲：這2、3天有不明個案就停

快訊／跨年是否續辦？柯文哲：這2、3天有不明個案就停

中研院染疫大樓今封館停止上班

中研院染疫大樓今封館停止上班

實驗室確診女北市足跡曝！曾搭公車306、藍21　黃珊珊：坐板南線頻率高

實驗室確診女北市足跡曝！曾搭公車306、藍21　黃珊珊：坐板南線頻率高

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情新冠肺炎姜冠宇本土破功中研院南港足跡實驗室本土確診Delta

讀者迴響

熱門新聞

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

領角鴞驚喜現身東海大學　超療癒

尼加拉瓜駐台大使是24歲銘傳正妹！　曾掀台灣網友暴動

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面