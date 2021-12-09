稱高嘉瑜家暴案是「組織犯罪」　鄭麗文：若僅林秉樞被訴會「笑掉大牙」

▲國民黨立委鄭麗文質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委鄭麗文9日質疑，民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打案件，絕對不是一個單純的家暴案，而是組織犯罪，「若家暴案最後只有林秉樞被起訴，那就證明檢調是民進黨養的。」

對於林秉樞施暴案，鄭麗文表示，這絕對不是一個單純的家暴案，甚至他們都還不是家人，高嘉瑜何許人也，她可不是一個單純的小女生，是一個受過高等教育、優秀、全國知名的現任國會議員，「為什麼她被鎖定，林秉樞跟高嘉瑜一開始真的是自由戀愛嗎？」

鄭麗文質疑，林秉樞會不會是有目的接近她、想控制她，在這過程中，高嘉瑜不只是被暴力脅迫、還被強迫寫自白書、拍很多影片，都是在威脅高嘉瑜的政治前途，收押之後，還有人繼續幫林秉樞洗白、威脅高嘉瑜，更查出戶頭有巨額不明金流。

鄭麗文指出，根據現在媒體披露的消息，這起事件的犯罪者應有3人以上，已構成組織犯罪，網軍腐蝕了我們民主的根基，受害者從前總統馬英九到副總統賴清德，還有其他不計其數，「今天在考驗我們檢調的決心，會如何去辦這個案子，就這次的案件已經構成組織犯罪。」

鄭麗文指出，第一、林秉樞之所以有能力控制高嘉瑜，因為他不只是一個人，很可能有三個人以上，這些都是要查的，第二、有沒有人指使他，林說自己是國安幕僚，他搞不好真的是，只是沒在總統府上班領薪水，背後有沒有國安高層當靠山，「為什麼這麼多立委要買他的帳？背後影武者是誰？有沒有人指使他、給他錢？」

鄭麗文表示，今天台灣要清除掉這個民主毒瘤，就要看檢調有沒有決心、勇氣辦到底，「不要告訴我最後只有一個林秉樞被起訴，那就笑掉所有人的大牙，大家就知道檢調也是民進黨養的。」