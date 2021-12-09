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侯友宜憶亡父哽咽：平凡到明明愛我卻不知怎麼表達

▲▼侯友宜接受廣播專訪時，談起父親一度哽咽。（圖／翻攝自《POP大國民》YT）

▲侯友宜接受廣播專訪時，談起父親一度哽咽。（圖／翻攝自《POP大國民》YT）

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜9日廣播節目《POP大國民》專訪，談到上月過世的父親雖然老派、不多言但堅持永遠自律的精神，更是影響他一生的人，在引述主持人蔡詩萍《我父親》段落時，侯友宜哽咽說「他一生平平安安的來，走的時候靜靜的走，不帶給我們任何麻煩，也不想驚動大家，他就是一個大時代中的平凡的人。」

侯友宜表示，他讀完《我父親》一書後相當有感觸，父親是影響他一生的人，就像書中所描述的父親一樣，「那麼老派、這麼多愛、不多言、永遠自律。」

侯友宜引述《我父親》中最令他感動的章節，寫道一個平凡的父親，平凡到明明很愛我，卻從來不知道怎麼表達，僅僅是一個大兵，教育程度很普通，也不是一個勵志故事裡的父親，「他只是平凡的男人，平凡的先生，平凡的父親，平凡到走到路上，你不會太注意到他」，侯友宜哽咽地說「我爸爸就是這樣的人，他一生平平安安的來，走的時候靜靜的走，不帶給我們任何麻煩，也不想驚動大家，他就是一個大時代中的平凡的人。」

侯友宜回憶，從小認識的父親就是在市場賣豬肉，每天不論颳風下雨，都堅持騎著腳踏車到鄉下載豬肉，隔天一早宰殺再到菜市場賣，「爸爸永遠都是這麼堅持，他也沒告訴我們多辛苦，更沒有跟我們要過什麼東西」，父親從不過問孩子的成績、志向，只告訴他「人生是自己的，要走什麼路自己決定」，而「自我要求、負起責任」就是父親教他最重要的一課。

侯友宜說，一直到了快40歲時才知道父親的過往，當時他回到家，父親突然拿出榮民證給他看，一開始還以為是騙來的，侯友宜說，父親這輩子沒有炫耀過、臭屁過什麼事，而這張榮民證就是父親曾經為國家付出的證明。
 

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