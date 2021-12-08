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「侯友宜基本盤超過三成中間選民」　林俊憲：朱立倫以為還能綁住他

▲新北市長侯友宜專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

新北市長侯友宜僅在反萊豬公投上表態，其餘三項公投未表態，引發藍營基層不滿。對此，民進黨立委林俊憲分析，侯友宜的基本盤是超過三成的中間選民，深藍票不是基礎而是「加成」，也是敢屢次不甩黨中央立場的原因，因此，圍剿侯友宜，不但不會成功，反而幫他一把。

反萊豬、重啟核四、公投綁大選、珍愛藻礁等4大公投於18日投票，公投進入倒數階段，國民黨主席朱立倫邀黨內一級主管，在17日前夜宿自由廣場。侯友宜因有公務行程婉拒參加。由中廣董事長趙少康領軍的戰鬥藍，其成員徐巧芯3日在政論節目《新聞面對面》表示，強摘的果子不甜，如果沒有興趣，可以不用來。如果因此被見縫插針，也是侯友宜的選擇。對於主持人提問，這樣的狀況會不會影響2022年國民黨提名侯友宜？，徐巧芯表示，「我若是主席的話，就不提。」但她強調，提名與否跟要不要參加夜宿是兩回事。

對此，林俊憲8日在臉書表示，「不甩國民黨」就是侯友宜的基本盤，朱立倫真以為還能綁住他？人們評價侯友宜常常會忽略一件事，侯友宜的政治生涯由朱立倫一手培養起來，朱立倫號稱政治精算師，什麼會讓自己獲得支持、什麼會讓自己失分算得一清二楚，當然算得準不準是另一回事，但侯友宜跟朱立倫這麼多年，這招獨傳秘笈一定學得很透徹，國民黨還以為自己可以威脅侯友宜，以為侯友宜是靠黨中央的支持選上，那才是真正好笑的地方。

林俊憲指出，拿公投來說，侯友宜沒跟隨黨中央的立場宣傳「同意」，但也沒表態「不同意」，只是用「沒有核安就沒有核電」呼嚨過去，同意票、不同意票侯友宜都要，因為侯友宜把自己的支持者結構看得非常透徹，基本盤恰恰是難以掌握卻超過三成的中間選民，深藍票不是基礎而是「加成」，也是敢屢次不甩黨中央立場的原因。

林俊憲提到，反倒是國民黨中央以為自己的票還很多，再荒唐的論述都有人買單，若不跟著起舞的黨籍人物還可以威脅他們就範，但明眼人都知道，深藍認同正在凋零，國民黨有意識到這點、認為還能更上一層樓的人早就開始為自己的後路著想，拋棄以國民黨認同當基本盤的作法，淡化自己的政黨色彩，把重心放在中間選民上，令不出黨中央、地方諸侯獨大的趨勢已經很明顯。

林俊憲認為，若國民黨還想重振，不該圍剿侯友宜，反而應仔細研究侯友宜對各大議題表態的立場，因為侯友宜非常準確抓到輿論要什麼，而不是每次自信滿滿的操作，反而惹來一陣罵，但這些大老若能意識到這點，也不會有韓國瑜的崛起和後來的張亞中，「總結來說，他們想要圍剿侯友宜，不但不會成功，反而是在幫他一把，加速跟黨中央荒唐立場的切割，屆時變成為了得票讓侯友宜反過來指揮他們也不意外」。

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