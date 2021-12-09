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快訊／新北預計明公布本土+1　火速追「實驗室女」足跡

▲▼無縣市最新消息。

記者徐政璿／台北報導

台灣維持0本土確診多日，有讀者9日向《東森新媒體ETtoday》爆料，有一名在南港P3實驗室的女性，因在做新冠肺炎實驗時不小心染疫確診，使多天「本土+0」破功。中央疫情指揮中心陳時中今（9日）晚間5時50分於板橋車站受訪，也證實有此事，但強調在複驗中。

據了解，新北市明將公布本土+1。新北衛生局今晚說明，該案居住地在新北，工作地在台北市，新北衛生局獲報立即進行相關疫調工作，針對接觸者匡列採檢，相關疫情訊息由中央疫情指揮中心統一公布說明

陳時中表示，若因實驗染疫，就會列在本土案例，「剛剛才掌握情況，大家將分頭進行，會針對實驗過程了解，隔離疫調將由衛生局掌握。」，他表示，整體情況確認後，向各位報告，已知可能在工作場域有受到感染狀況。

發言人莊人祥則說，該名個案為20多歲女性，在實驗室工作，過去有咳嗽症狀達一周，直到12月8日有出現嗅味覺異常，主動就醫採檢後確診，但其Ct值多寡、就醫地點為院內或院外就醫，仍在疫調中。

莊人祥指出，該案所處實驗室是否與COVID-19研究相關，已知過去P3實驗室沒有發生過類似染疫個案，還需要等待複驗結果，明日記者會將蒐集資料後，會有更完整的資料公佈。

此外，京站時尚廣場台北店表示，接獲衛生局通知在 11月28日有確診足跡到過台北店，配合政府防疫規定，12月9日18點起至12月10日18點暫停營業1天，全館閉店進行清潔消毒作業，以確保全體員工及顧客安全。

針對京站爆出確診足跡一事，北市衛生局僅表示，尚無法證實為南港P3實驗室染疫女員工的足跡，只要有確診足跡，北市都會先行通知業者，而相關疫情資料須由指揮中心統一說明。

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