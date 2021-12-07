「英國單日已破千人染Omicron」　專家：人數每3到4天就會翻倍

▲英國半數Omicron患者屬突破性感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國Omicron變異株傳染進入社區感染期，最新數據顯示確診者已迅速增加至336人，倫敦大學學院遺傳學研究所所長波勒克斯（Francois Balloux）指出，並非所有Omicron感染者都有被計入，實際上英國單日確診中應該已有破千人染Omicron，很快就可能取代Delta病毒成為主流，為國民保健署（NHS）帶來壓力。

《天空新聞》（Sky News）引述訪問波勒克斯，他說Omicron在英國境內大肆傳播，「確診數字的增加相當快，可能每3到4天就會翻倍。每日確診病例中大概已占1％，約500人到1000人。」

波勒克斯表示並非所有Omicron確診者都被納入通報，即使他預估的數字並不精準，但距離真實情況應該不遠。他的統計結果是根據上周Omicron確診數字總和得來，照目前的增長速度，很快就會擴大成大量確診，「（這對國民保健署）來說並不理想」，而當前只能希望疫苗的效力，至少足以讓感染Omicron的人能夠免於重症或死亡，「已完全接種和追加施打的人反應應該不會太差」。

波勒克斯指出真正的問題是非常大量的確診者產生，就算大部分人染疫後症狀輕微，也會轉變成大量人口必須重症必須住院的危險，重點就在於防止Omicron確診者變得大量，只要染疫的人中嚴重不適和重症的人多，後果將會相當可怕。