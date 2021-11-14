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桃園翁騎車繞5小時找不到回家路　警帶回奉茶聯絡家人

▲員警在路邊尋獲迷途的黃翁。（圖／桃園警分局提供）

▲員警在路邊尋獲迷途的黃翁。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市81歲黃姓老翁13日傍晚騎著機車獨自外出未歸，因他曾迷途無法返家，家人擔心會發生意向警方求援，經警方調監視器及通報週邊派出所協尋，發現黃老先生騎乘機車在龜山區長壽路、東萬壽路一帶不斷來回徘徊，疑似找不到回家的路，終於5個小時後發現衣者單薄不斷發抖的黃翁，將他載回警所端杯熱茶，老先生喝了茶才露出笑容，等待家人接回。

▲▼將黃老先載回警所並奉上熱茶，等待家人前來接回。（圖／桃園警分局提供）

▲▼將黃老先載回警所並奉上熱茶，等待家人前來接回。（圖／桃園警分局提供）

▲▼將黃老先載回警所並奉上熱茶，等待家人前來接回。（圖／桃園警分局提供）

昨晚19時許桃園警察分局青溪派出所接獲黃姓男子報案，父親傍晚17時獨自騎乘機車外出後即無法聯繫，因父親曾有迷途無法返家紀錄，且外出時衣著單薄，擔心因天氣驟變氣溫寒冷會發生意外，所以請求警方協尋。

所長黃建生立即指示同仁調閱周邊監視器，發現黃老先生騎乘機車在龜山區長壽路、東萬壽路一帶不斷徘徊，疑似找不到回家的路，並指派同仁沿老先生行進方向進行追尋，並通報周邊派出所協助尋找，終於在晚間22時許在路邊尋獲穿著薄運動外套的老先生在瑟瑟發抖，員警立即將他帶上車休息，由同仁幫忙把機車騎回所內，老先生進到所內，員警端來熱茶，老先生喝了幾口才露出笑容，家屬接到通知立即到所將老先生接回休息，再三感謝警方的協助。

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