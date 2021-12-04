元旦連假「17條易塞路段」出爐！車潮從這天下午開始湧現

▲元旦期間不少地區都有舉辦迎接曙光活動，周邊道路將較為壅塞。（圖／花蓮縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假將至，交通部公路總局表示，假期間省道易壅塞路段包括主要幹道、銜接高速公路路段、重要觀光風景地區鄰近路段，共17路段，且車潮將自12月30日下午開始陸續出現。

公路總局表示，本次連假除了返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光旅遊及參加元旦跨年活動旅次為主，預估本次連續假期車潮將自12月30日下午起出現，觀光旅遊車潮將於12月31日至1月2日全日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計自1月1日中午起至1月2日。

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公路總局表示，本次元旦連續假期預售票，西部客運路線已於11月18日起陸續販售，截至12月1日止尚有9成空位，東部客運路線已於12月1日起開始販售。

▲元旦連假期間國道、省道車流都較多。（圖／記者呂佳賢攝）

連假期間省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道，如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段及竹南路段等、銜接高速公路路段，如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道等。

另外還有重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台3線苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等17路段。

公路總局表示，將於各易壅塞路段規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施，另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施。