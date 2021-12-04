　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

元旦連假「17條易塞路段」出爐！車潮從這天下午開始湧現

▲花蓮今年出動海、陸、空三種方式，帶民眾以不同視角欣賞曙光，邁向嶄新的2022年。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲元旦期間不少地區都有舉辦迎接曙光活動，周邊道路將較為壅塞。（圖／花蓮縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

元旦連假將至，交通部公路總局表示，假期間省道易壅塞路段包括主要幹道、銜接高速公路路段、重要觀光風景地區鄰近路段，共17路段，且車潮將自12月30日下午開始陸續出現。

公路總局表示，本次連假除了返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光旅遊及參加元旦跨年活動旅次為主，預估本次連續假期車潮將自12月30日下午起出現，觀光旅遊車潮將於12月31日至1月2日全日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計自1月1日中午起至1月2日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局表示，本次元旦連續假期預售票，西部客運路線已於11月18日起陸續販售，截至12月1日止尚有9成空位，東部客運路線已於12月1日起開始販售。

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲元旦連假期間國道、省道車流都較多。（圖／記者呂佳賢攝）

連假期間省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道，如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段及竹南路段等、銜接高速公路路段，如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道等。

另外還有重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台3線苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等17路段。

公路總局表示，將於各易壅塞路段規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施，另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施。

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
人妻勾小孩同學爸！　被抓姦爆打一頓腦震盪
表特板「陽光凶妹」讓鄉民起獸性　身分曝光！
戴資穎奪最佳女運動員獎　中國網友怒喊：陳雨菲不配？
北中南都有！「14天教召」查詢連結在這
摩鐵附「紅色平台」到底啥功能？　老司機解答了
女星接三級片「情慾戲毀形象」！　吐辛酸：被王晶騙去

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元旦連假「17條易塞路段」出爐！車潮從這天下午開始湧現

山藥也會受傷！　專家傳授癒合大招：塗抹30%以上酒精

低溫急凍！太平山莊清晨0度「地面結霜」　遊客興奮拍照

林秉樞靠1招「周旋女人間」　四叉貓曝2人私訊：很難不暈船

雙11下單等到雙12還沒到！　康是美客服「罐頭訊息」燃炸粉專

設身處地並超越客戶的想像！東森購物客服之星洪佳慧

表特板「陽光凶妹」讓鄉民起獸性　身分曝光！真的是獸醫

在家近距離賞飛機！桃機推VR互動觀景台　全面透視機場運作

今晨5.9℃「打破入冬新紀錄」　17縣市激凍

「賣場打疫苗」全聯最快下周設站！車站百貨也加入　5大QA一次看

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

小甜甜瘦8KG！「現在體重」數字被套出XD　拼第二胎？她樂：公司要我不要太快

白靈「台灣小鮮肉」首選瘦子：身體比較好　親挑炎亞綸一夜情「反正睡完就忘了」XD

媽外出購物...5歲男童跑到鄰居家　遭「比特犬緊咬腹部」送醫搶救亡

機車集體闖紅燈險遭直行車撞飛　駕駛左右甩躲開車陣煞停路中！

機車騎士遇紅燈開啟舞廳模式！　大扭軟Q腰＋擺手網笑：求歌單

元旦連假「17條易塞路段」出爐！車潮從這天下午開始湧現

山藥也會受傷！　專家傳授癒合大招：塗抹30%以上酒精

低溫急凍！太平山莊清晨0度「地面結霜」　遊客興奮拍照

林秉樞靠1招「周旋女人間」　四叉貓曝2人私訊：很難不暈船

雙11下單等到雙12還沒到！　康是美客服「罐頭訊息」燃炸粉專

設身處地並超越客戶的想像！東森購物客服之星洪佳慧

表特板「陽光凶妹」讓鄉民起獸性　身分曝光！真的是獸醫

在家近距離賞飛機！桃機推VR互動觀景台　全面透視機場運作

今晨5.9℃「打破入冬新紀錄」　17縣市激凍

「賣場打疫苗」全聯最快下周設站！車站百貨也加入　5大QA一次看

寶成越南廠傳確診大增「四點聲明釋疑」　鞋廠陸續復工助營運

奧原希望久未出賽養傷卻被爆集訓酗酒　遭取消世錦賽參賽資格

段宜康認幫林秉樞打探消息　羅智強：爛透！這難道不是加害者嗎？

庾澄慶才說：默契還不好　徐佳瑩當他面「脫口一字」全場傻住了！

拳頭大的西雅圖生蠔！台北MUCHOYAKI美西美食週吃得到　只到12／18

12／5開幕！乾杯燒肉居酒屋插旗華泰名品城　再推應景的聖誕大餐

i郵箱寄件能用「LINE Pay」付費了！3步驟就能完成繳費

低溫14度米克斯被包成「紫色地瓜」　露鼻子哀怨媽笑：又要氣幾天

名校光環加持！雙敦學區寄戶籍　每月代價3500元

無辣不歡！高雄超狂麻辣燙、酸辣粉辣勁直衝腦　升級麻奶湯更順口

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

生活熱門新聞

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

10°C警報急凍發白！下周雨彈灌紅爆

8子女讀博士！教授晚年被丟安養院

即／台鐵頭城=龜山傳斷軌　列車降速60公里

今晨5.9℃「打破入冬新紀錄」　17縣市激凍

林秉樞靠1招「周旋女人間」　四叉貓曝2人私訊：很難不暈船

點75元手搖飲「少1塊行嗎」　女神邏輯扯爆

「欸你這週要幹嘛」不是第一次爆抄襲！老粉失望

盲眼按摩師被女客求：胸部也要按

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

更多熱門

相關新聞

台鐵元旦車票開搶　一晚賣21萬張

台鐵元旦車票開搶　一晚賣21萬張

台鐵、高鐵今日開賣元旦連假車票，交通部台鐵局表示，截至今日上午9時止，總計完成21萬8,728張訂票，往花東、高雄等長程車票相當熱銷，部份熱門時段都已售完。在連假期間，每天都有6列EMU3000上路，台鐵局表示，目前EMU3000車票（商務車廂尚未開賣）已全數賣光。

快訊／國10鼎金出口火燒車　車流回堵1公里

快訊／國10鼎金出口火燒車　車流回堵1公里

新手「開到中壢」被機車鑽爆　網揭1縣市是魔王

新手「開到中壢」被機車鑽爆　網揭1縣市是魔王

即／國1鼎金系統2車連環撞　下班車流塞爆

即／國1鼎金系統2車連環撞　下班車流塞爆

元旦連假國道15小時免收費　6大交管措施一次看

元旦連假國道15小時免收費　6大交管措施一次看

關鍵字：

元旦省道塞車

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

洪總傳出請辭　悍將人事大地震

LINE超占空間　內行抖1招瘦身成功

2022年整體運勢最好的3大星座

狗住阿公家1個月　全身飄溫泉味

14天教召開放查詢！估1.5萬人受徵召

3歲男童慘遭比特犬撕咬「傷勢曝光」！胸腔到肚臍全扯開

神秘女助理曝光　稱林秉樞「林董」

朱茵曾接三級片！　多年後曝：被王晶騙去演

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

麻吉弟弟震撼宣布：要跟大家說byebye

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊襲胸」李李仁

10°C警報急凍發白！下周雨彈灌紅爆

人妻客廳騎乘小王！　結婚5年夫看監視器崩潰

陳彥婷「餵狗畫面」遭私訊狂罵無知！

更多

最夯影音

更多
劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光

劉品言強暴戲找替身？揭「心疼幕後」　李李仁《華燈》第2季動向曝光
吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

吳慷仁《華燈》第三性公關尬林心如 勤做角色功課…網狂敲碗第二季

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

李政宰自拍「一直按到錄影」！　「連3次整到大咖」Jennie也遭殃

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

生死瞬間！公車靠站完一秒左切 後車跌一團...情侶險被大車暴頭

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面