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情不自禁親已婚男同事！下秒遭推開...她秒躲廁所：現在怎麼辦？

憂鬱,沮喪,崩潰,更年期,傷心,難過。（圖／達志／示意圖）

▲原PO情不自禁親了已婚男同事，躲在廁所不知道該如何是好。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

在職場上因為日久生情，對同事有好感是難免的，但若對象是個已婚男子呢？有位女網友在《匿名公社》表示，自己忍不住親了已婚男同事，但下秒就被推開，現在躲在廁所內不敢出去，崩潰求問「我該怎麼辦？」

原PO表示，剛剛衝去倉庫幫客戶找鞋子時，同櫃的男同事也來了，因為倉庫的走道很狹窄，又剛好男同事正要拿的鞋子尺寸就在原PO身後的頭頂上，「他說聲抱歉後，整個身體靠過來」，原PO害羞說道，「他的胸膛離我臉只有幾公分，我心跳超級快的」，這樣偶像劇般的浪漫場景，讓原PO頓時恍惚，就在那位男同事伸手拿到鞋盒後，「我居然就親了他」，男同事當場愣了一下，「馬上把我推開」，原PO瞬間恢復理性馬上逃離現場。

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原PO解釋，自己一直都對這位男同事很有好感，「他很帥，每天上班也會噴香水」，但原PO遲遲不敢表達自己的心意是因為「男同事結婚了」，所以只能默默欣賞，沒想到自己卻被當下的浪漫氣氛昏了頭，「現在我躲在廁所裡」，原PO內疚說道，「我很後悔也很羞愧，我不知道以後要怎麼面對他」，並表示自己現在手裡還拿著客人要的鞋子，但已經完全沒有勇氣再回去櫃上，「我現在該怎麼辦啊？我已經躲了10分鐘了，好想哭喔」。

貼文一出，立即引來網友關注，「是深情的吻嗎？如果不是就說不小心碰到了」，「當作沒發生過就好了啦」，「不然就去跟他道歉 ，說不小心的，自己不好意思不敢出來，假裝一切真的都是意外」，「也還好吧！反正做都做了，就自然些」，「應該把妳的思緒如實的告訴對方吧！再瀟灑的給自己找一個台階下，坦然誠懇的態度是最好的方式」，還有網友開玩笑回覆，「就再親一下」，「跟他說不好意思，然後叫他親妳一下，把吻還給妳就好」釣出原PO在留言區說道，「現在尷尬到想死，對方已經結婚，而且太太還是一樓化妝品專櫃的櫃姐，很怕到時被群毆啊」。

原PO也在最後補充後續，表示自己最後躲了半小時，還是提起勇氣回到櫃上，只是那位男同事臉很臭，就算道歉了，也沒有再跟她說話，這讓原PO只好摸摸鼻子，「看來要找新工作了」。

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