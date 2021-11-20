未婚妻墮胎4次！他窮怕了「改口不娶」曖昧老闆千金：不想放過機會

▲原PO與女友同居，對方為了他夾娃娃4次。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「全天下男人都會跟我做一樣的選擇吧？」一名男網友發文表示，他從小就在單親家庭中長大，大學認識了與他家境差不多的女友，兩人都是中低收入戶；雙方本要奉子成婚，但他最近認識一位漂亮女同事，且真實身分是老闆的女兒，如果娶對方就可以少奮鬥30年，讓他很心動。

這名男網友在「匿名公社」上貼文，提到他從小就在單親家庭中長大，雖然家裡沒錢，但媽媽也沒讓他餓過。為了減輕家裡負擔，他成年後就半工半讀到畢業，兼職好幾份工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，他在大學時認識了現任女友，兩人家境差不多，且都是單親，「我們都屬於中低收入戶那種，所以我們在一起都不會自卑」，彼此能夠互相體諒，不必打腫臉充胖子。

原PO坦言，交往的這5年，兩人一直都很有默契，大學畢業後兩人同居，日子很平穩，女友陪他到處找工作賺錢，他非常感謝對方，還一起規畫未來，本以為兩人可以永遠在一起，怎料先變心的人是他。

▲原PO公司最近來了漂亮女同事，兩人現正處於曖昧階段。（示意圖／記者李佳蓉攝）

原PO公司最近來了一位漂亮、有氣質的女同事，兩人在工作上很有話聊，對方總能帶給他不同的想法。正因如此，他開始騙女友要加班，然後就與女同事去公園喝飲料、聊天，因為開始了這段曖昧關係，所以每次回家面對女友，他總是不耐煩又厭倦。

話鋒一轉，原PO坦言女友其實已經「抓娃娃」4次，因為經濟能力不佳且不想早婚，所以才出此下策，然而對方現在第5次懷孕，本想再拿掉，但醫師說女友拿太多次、子宮壁太薄，如果再拿以後可能會不孕，所以只好奉子成婚。

至於為什麼女同事的出現會讓原本要結婚的兩人產生變數？原PO日前意外得知，原來女同事是老闆的女兒，他心想如果娶了對方，至少可以少奮鬥30年，且未來還可能成為公司總經理。

▲原PO心想，只要娶了女同事，他就有機會成為公司總經理。（示意圖／記者李佳蓉攝）

雖然和女同事目前仍處曖昧階段，但原PO一想到日後有機會鹹魚翻身，最終仍打算叫現任女友拿掉小孩，「因為醫師只說可能會不孕，又沒說一定會不孕」，就算真的不孕，他之後當上總經理再給對方幾十萬補償就好。

原PO目前計畫帶現任女友抓娃娃，等對方養好身體就分手，接著他就要猛烈追求女同事並以結婚為前提交往。他認為只要是男人應該都不會放棄這個機會吧？「我這樣的選擇沒錯吧？」不過與此同時，他也擔心女同事會不會哪天跟他分手，害得他兩頭空，「現在還不知道怎麼跟女友開口要他去拿掉， 如果你們是我的話會怎麼說？」

貼文曝光後，大票網友傻眼表示，「買不起保險套嗎」、「渣透了」、「你真是個廢渣，你能確定她真的是老闆的女兒嗎？真希望你兩頭空啊！因為這是你應得的報應」、「渣男！沒有每個男人都跟你一樣的想法」、「你哪來自信確定女同事的爸爸會接受你」、「誰給你的自信千金喜歡你？還有你確實應該放生現任女友，因為你不夠格」。